В России отменят лимиты по семейной ипотеке — что изменится

В последние годы программа «Семейная ипотека», введенная в 2018 году, стала одним из важнейших инструментов государственной поддержки семей с детьми в России, предоставляя им возможность получить ипотечный кредит по льготной ставке в 6%. Однако, как показала практика, одной из ключевых проблем программы является наличие лимитов. Когда лимиты исчерпываются, банки временно приостанавливают прием заявок, и семьи, готовые взять ипотеку на льготных условиях, не могут воспользоваться этой возможностью. В результате люди оказываются в сложной ситуации, о чем и рассказала одна из семей из Краснодара, обратившаяся с жалобой к президенту России на прямой линии. Президент назвал это «безобразием» и пообещал решить проблему.