В России отменят лимиты по семейной ипотеке — что изменится

Posted 20 декабря, 23:35
Published 20 декабря, 23:35
Modified 20 декабря, 23:35
Updated 20 декабря, 23:35
В последние годы программа «Семейная ипотека», введенная в 2018 году, стала одним из важнейших инструментов государственной поддержки семей с детьми в России, предоставляя им возможность получить ипотечный кредит по льготной ставке в 6%. Однако, как показала практика, одной из ключевых проблем программы является наличие лимитов. Когда лимиты исчерпываются, банки временно приостанавливают прием заявок, и семьи, готовые взять ипотеку на льготных условиях, не могут воспользоваться этой возможностью. В результате люди оказываются в сложной ситуации, о чем и рассказала одна из семей из Краснодара, обратившаяся с жалобой к президенту России на прямой линии. Президент назвал это «безобразием» и пообещал решить проблему.
Лимиты по «Семейной ипотеке» — это технический механизм, ограничивающий объем средств, которые банки могут выдать по льготной программе в течение года, указывают эксперты. Их назначение — прогнозировать расходы бюджета, обеспечивая контроль над финансовыми затратами государства. Однако этот механизм оказался неидеальным, что привело к проблемам с доступностью ипотеки для граждан.
В ответ на поручение президента, Минфин России подготовил изменения в программу «Семейная ипотека», исключив из нее механизм лимитов. Теперь все банки, участвующие в программе, будут работать в рамках общего объема средств, предусмотренного на эту цель. Это должно устранить проблему приостановки выдачи ипотечных кредитов, которая возникала из-за исчерпания лимитов в отдельных финансовых учреждениях. Лимиты исчезнут в банках, в том числе для жителей Новосибирской области.
Таким образом, вместо распределения средств по индивидуальным квотам для каждого банка, будет действовать общая квота для всех участников программы. Если к концу года средства будут близки к исчерпанию, для оставшихся заявок предусмотрено перераспределение средств на основе их объемов за последние полгода. Это должно улучшить доступность ипотеки и предотвратить перебои в выдаче кредитов.
Согласно заявлениям Минфина, на программу «Семейная ипотека» в 2024 году предусмотрено 290 млрд рублей, а в дополнение из резервного фонда было выделено еще 142 млрд рублей. В дальнейшем бюджет на программу также будет значительно увеличен. Для 2025 года на поддержку семей с детьми в рамках ипотеки будет выделено 637 миллиардов рублей, для 2026 года — 454,1 миллиарда рублей, и для 2027 года — 358,3 миллиарда рублей.
Несмотря на позитивные изменения в системе, эксперты уже начали обсуждать возможные корректировки условий программы в будущем. Одним из возможных шагов является изменение требований к заемщикам, например, к возрасту или количеству детей в семье. Также может быть ужесточена оценка платежеспособности заемщиков.
В то же время, возможно повышение ставки по программе. В условиях экономической нестабильности и роста рыночных ставок эксперты не исключают, что ставка по «Семейной ипотеке» может увеличиться до 10-12%.