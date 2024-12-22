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Posted 22 декабря, 11:48

Published 22 декабря, 11:48

Modified 22 декабря, 11:50

Updated 22 декабря, 11:50

Река загрязняется

Бастрыкин проверит неисправную канализацию в селе под Новосибирском

22 декабря 2024, 11:48
Фото: 1MI. Река загрязняется
В Новосибирской области местные жители пожаловались, что в их селе неисправная канализация: этим делом заинтересовался глава СК.

Жители села Новоцелинное, что в Кочковском районе, рассказали, что в их населенном пункте неисправная канализация. Причем несколько лет. Она никому не принадлежит, обслуживают ее сами новосибирцы.

Неочищенные стоки впадают в реку Карасук, что приводит к ее загрязнению. Именно этот факт и не дает покоя сибирякам. Данным вопросом заинтересовался Следственный комитет. Началась проверка. О результатах расскажут главе ведомства Александру Бастрыкину.

В Новосибирской области разгорается экологический скандал: жители деревни Новослободка обратились к Бастрыкину с просьбой разобраться в многолетних нарушениях. Главной проблемой стало загрязнение окружающей среды и отсутствие питьевой воды.

Экологическая катастрофа под Новосибирском: отравление почвы проверит Бастрыкин
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СК#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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