Бастрыкин проверит неисправную канализацию в селе под Новосибирском

Posted 22 декабря, 11:48
Published 22 декабря, 11:48
Modified 22 декабря, 11:50
Updated 22 декабря, 11:50
Жители села Новоцелинное, что в Кочковском районе, рассказали, что в их населенном пункте неисправная канализация. Причем несколько лет. Она никому не принадлежит, обслуживают ее сами новосибирцы.
Неочищенные стоки впадают в реку Карасук, что приводит к ее загрязнению. Именно этот факт и не дает покоя сибирякам. Данным вопросом заинтересовался Следственный комитет. Началась проверка. О результатах расскажут главе ведомства Александру Бастрыкину.
В Новосибирской области разгорается экологический скандал: жители деревни Новослободка обратились к Бастрыкину с просьбой разобраться в многолетних нарушениях. Главной проблемой стало загрязнение окружающей среды и отсутствие питьевой воды.