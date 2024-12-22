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Posted 22 декабря, 05:10

Published 22 декабря, 05:10

Modified 22 декабря, 05:12

Updated 22 декабря, 05:12

ДТП было ночью

BMW разорвало на части после ДТП с мостом в Новосибирске

22 декабря 2024, 05:10
Фото: 1MI. ДТП было ночью
В Новосибирске автомобиль разбился в Центральном районе, о чем сообщают в ГАИ.

Ночью 22 декабря в центре города случилось ДТП. По улице Ипподромской ехал 22-летний водитель. На автомобиле BMW он врезался в опору пешеходного моста.

Двигатель иномарки отлетел в машину Haval Jolion. Первый автомобиль был разорван на части. В произошедшем разбирались сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.

Фото: АСТ-54

Ранее мы рассказали, как ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске. Травмы получила 7-летняя девочка. Ранее, заходя в автобус, мальчик поскользнулся и упал. В результате, он оказался под колесами общественного автобуса. Это происшествие стало предметом внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП с двумя сбитыми пешеходами
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