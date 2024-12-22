BMW разорвало на части после ДТП с мостом в Новосибирске

Ранее мы рассказали, как ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске. Травмы получила 7-летняя девочка. Ранее, заходя в автобус, мальчик поскользнулся и упал. В результате, он оказался под колесами общественного автобуса. Это происшествие стало предметом внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.