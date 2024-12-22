BMW разорвало на части после ДТП с мостом в Новосибирске

Posted 22 декабря, 05:10
Published 22 декабря, 05:10
Modified 22 декабря, 05:12
Updated 22 декабря, 05:12
Ночью 22 декабря в центре города случилось ДТП. По улице Ипподромской ехал 22-летний водитель. На автомобиле BMW он врезался в опору пешеходного моста.
Двигатель иномарки отлетел в машину Haval Jolion. Первый автомобиль был разорван на части. В произошедшем разбирались сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы рассказали, как ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске. Травмы получила 7-летняя девочка. Ранее, заходя в автобус, мальчик поскользнулся и упал. В результате, он оказался под колесами общественного автобуса. Это происшествие стало предметом внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.