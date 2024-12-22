Подписчики высмеяли Тарасова, которого перепутали с Павлом Прилучным

Posted 22 декабря, 09:30
Published 22 декабря, 09:30
Modified 22 декабря, 10:32
Updated 22 декабря, 10:32
Подписчики бывшего футболиста Дмитрия Тарасова посмеялись над ним, когда он рассказал, что в одном из торговых центров его перепутали с популярным актером Павлом Прилучным.
«Ко мне подошел охранник и говорит: „Извините, можно сделать с вами фото? Вы чем-то похожи на одного актера. В каких фильмах вы снимаетесь?“ Как думаете, с кем меня спутали?» — обратился Тарасов к своим подписчикам.
Его дочери предположили, что папа похож на Джима Керри или Павла Прилучного. Сам 37-летний спортсмен заметил, что «подыграл» охраннику и сказал ему, что на самом деле является актером.
Фанатам показались забавными попытки Тарасова представить себя как знаменитость. Под видео футболиста они оставили множество вызывающих смех комментариев.
«Дим, очнись и даже не надейся!»;
«С актером? Извини, но это слишком смешно!»;
«Это просто комично, Дмитрий, хватит!» — пишут пользователи.
Ранее сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой.