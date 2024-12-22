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Posted 22 декабря, 02:33

Published 22 декабря, 02:33

Modified 22 декабря, 03:35

Updated 22 декабря, 03:35

Ребенок пострадал

Ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске

22 декабря 2024, 02:33
Фото: 1MI. Ребенок пострадал
В Новосибирске ребенок оказался в больнице после ДТП, сообщили в ГАИ.

Все произошло в Заельцовском районе на улице Кубовая. Днем 21 декабря Porsche Cayenne ехал по улице Кубовая. У дома №42 водитель данного автомобиля врезался в «Джили».

В аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Это была 7-летняя девочка. Она получила травмы и сейчас в больнице. На месте разбирались сотрудники ГАИ.

Также произошла авария на проспекте Дзержинского. Там пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу. Он получил травмы. Ранее другой мальчик садился в автобус, поскользнулся и упал. В результате, он попал под колеса общественного транспорта. Делом заинтересован глава Следкома России Александр Бастрыкин.

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