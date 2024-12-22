Ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске

Posted 22 декабря, 02:33
Published 22 декабря, 02:33
Modified 22 декабря, 03:35
Updated 22 декабря, 03:35
Все произошло в Заельцовском районе на улице Кубовая. Днем 21 декабря Porsche Cayenne ехал по улице Кубовая. У дома №42 водитель данного автомобиля врезался в «Джили».
В аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Это была 7-летняя девочка. Она получила травмы и сейчас в больнице. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Также произошла авария на проспекте Дзержинского. Там пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу. Он получил травмы. Ранее другой мальчик садился в автобус, поскользнулся и упал. В результате, он попал под колеса общественного транспорта. Делом заинтересован глава Следкома России Александр Бастрыкин.