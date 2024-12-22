Ребенок попал в больницу после ДТП в Новосибирске

Также произошла авария на проспекте Дзержинского. Там пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу. Он получил травмы. Ранее другой мальчик садился в автобус, поскользнулся и упал. В результате, он попал под колеса общественного транспорта. Делом заинтересован глава Следкома России Александр Бастрыкин.