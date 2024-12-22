Самолеты не могут вылететь из Новосибирска — что происходит

Posted 22 декабря, 04:27
Published 22 декабря, 04:27
Modified 22 декабря, 04:29
Updated 22 декабря, 04:29
Утром 22 декабря и Новосибирска не могут вылететь несколько самолетов. Все они летят до разных регионов, включая Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Что стало причиной инцидента в аэропорту уточнять не стали.
Ранее самолет до Омска экстренно приземлился в Новосибирске. Борт следовал из Москвы.
Ранее в новосибирском аэропорту обнаружили полкилограмма сильнодействующих таблеток. Они по почте пришли для жителя города. Также у самолета Душанбе-Новосибирск треснуло лобовое стекло прямо во время полета. Некоторые самолеты не могли долететь до Новосибирска.