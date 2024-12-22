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Posted 22 декабря, 04:27

Published 22 декабря, 04:27

Modified 22 декабря, 04:29

Updated 22 декабря, 04:29

Люди не могут улететь

Самолеты не могут вылететь из Новосибирска — что происходит

22 декабря 2024, 04:27
Фото: 1MI. Люди не могут улететь

В Новосибирске самолеты не могут улететь из аэропорта

В Новосибирске задерживается вылет нескольких самолетов, о чем говорят данные онлайн-табло.

Утром 22 декабря и Новосибирска не могут вылететь несколько самолетов. Все они летят до разных регионов, включая Магадан, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Что стало причиной инцидента в аэропорту уточнять не стали.

Ранее самолет до Омска экстренно приземлился в Новосибирске. Борт следовал из Москвы.

Ранее в новосибирском аэропорту обнаружили полкилограмма сильнодействующих таблеток. Они по почте пришли для жителя города. Также у самолета Душанбе-Новосибирск треснуло лобовое стекло прямо во время полета. Некоторые самолеты не могли долететь до Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Задержка#Вылет
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