В Новосибирске произошел пожар в отделении Сбербанка

Posted 22 декабря, 10:52
Published 22 декабря, 10:52
Modified 22 декабря, 11:54
Updated 22 декабря, 11:54
В Новосибирске в Академгородке на Морском проспекте произошел пожар в банкомате, расположенном в отделении Сбербанка. Сотрудники Росгвардии сумели потушить огонь до прибытия пожарных.
Возгорание охватило площадь два квадратных метра, затронув как сам банкомат, так и потолок рядом с ним. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили о случившемся и подтвердили, что ни клиенты, ни работники банка не получили травм.
Ранее из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка. Случилось это все 18 декабря на Красном проспекте, 46. В тот день произошла коммунальная авария.