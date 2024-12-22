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Posted 22 декабря, 10:52

Published 22 декабря, 10:52

Modified 22 декабря, 11:54

Updated 22 декабря, 11:54

Пожар потушили

В Новосибирске произошел пожар в отделении Сбербанка

22 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI. Пожар потушили
В новосибирском Академгородке загорелся банкомат, о чем сообщили в ГУ МЧС.

В Новосибирске в Академгородке на Морском проспекте произошел пожар в банкомате, расположенном в отделении Сбербанка. Сотрудники Росгвардии сумели потушить огонь до прибытия пожарных.

Возгорание охватило площадь два квадратных метра, затронув как сам банкомат, так и потолок рядом с ним. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили о случившемся и подтвердили, что ни клиенты, ни работники банка не получили травм.

Ранее из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка. Случилось это все 18 декабря на Красном проспекте, 46. В тот день произошла коммунальная авария.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Академгородок#МЧС#Росгвардия#Банкомат#Сбер
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