В Новосибирской области мужчина погиб при пожаре в бане

Ранее барак с людьми вспыхнул в Новосибирске. В одной из квартир был найден погибший мужчина. Из гимназии эвакуировали 700 детей. Предполагалось, что школа загорелась. Также был пожар на складе Кировского района. Он горел два дня. Его тушили 38 огнеборцев.