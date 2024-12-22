В Новосибирской области мужчина погиб при пожаре в бане

Posted 22 декабря, 06:15
Published 22 декабря, 06:15
Modified 22 декабря, 07:20
Updated 22 декабря, 07:20
Все произошло вечером 21 декабря. В поселке Воробьевский, что в Новосибирском районе, загорелась баня. Когда пожарные приехали на место происшествия, она была полностью охвачена огнем.
При тушении спасатели нашли тело мужчины. Уточняется, что ему было 52 года. Площадь горения составила 43 квадрата. Пожар мог произойти из-за печи.
Ранее барак с людьми вспыхнул в Новосибирске. В одной из квартир был найден погибший мужчина. Из гимназии эвакуировали 700 детей. Предполагалось, что школа загорелась. Также был пожар на складе Кировского района. Он горел два дня. Его тушили 38 огнеборцев.