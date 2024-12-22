Заммэра Москвы заявил о реорганизации ещё двух участков по программе КРТ в ЦАО Москвы

Posted 22 декабря, 10:20
Published 22 декабря, 10:20
Modified 22 декабря, 10:20
Updated 22 декабря, 10:20
С проектом решения можно ознакомиться на сайте правительства столицы.
«В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территорий», — заявил Владимир Ефимов. Он также заявил, что инвестиции в реорганизацию площадки ожидаются в объеме 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 347,5 миллиона рублей. В итоге появится более 800 рабочих мест, пишет mos.ru.
Участки находятся в Центральном административном округе столицы около станции метро «Улица 1905 года».
«На Большой Декабрьской улице запланировано строительство 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения совокупной площадью 20,3 тысячи квадратных метров», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что в число общественно-деловой недвижимости войдут здания районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса.
В ходе осуществления программы комплексного развития территорий в городе возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются новые дороги, современное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта деятельность ведется по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина.