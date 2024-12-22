Заммэра Москвы заявил о реорганизации ещё двух участков по программе КРТ в ЦАО Москвы

«На Большой Декабрьской улице запланировано строительство 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения совокупной площадью 20,3 тысячи квадратных метров», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что в число общественно-деловой недвижимости войдут здания районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса.