Бастрыкин проверит мошенничество застройщика в Новосибирске

Posted 23 декабря, 02:52
Published 23 декабря, 02:52
Modified 23 декабря, 02:54
Updated 23 декабря, 02:54
История с мошенничеством новосибирского застройщика дошла до центрального аппарата. Горожане обратились к главе СК Александру Бастрыкину, заявив, что их обманул застройщик.
По словам сибиряков, их дома не могут достроить в заранее обговоренные сроки. Обращения в различные ведомства не принесли результата. Ответственных так и не наказали.
Инцидент расследуют следователи. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах. Ранее мы рассказали, как председатель проверит неисправную канализацию в селе под Новосибирском. Она засоряет реку, за что беспокоятся сибиряки.