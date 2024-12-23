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Posted 23 декабря, 02:52

Published 23 декабря, 02:52

Modified 23 декабря, 02:54

Updated 23 декабря, 02:54

Дом не могут сдать

Бастрыкин проверит мошенничество застройщика в Новосибирске

23 декабря 2024, 02:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Дом не могут сдать
В Новосибирске проверят мошенничество застройщика: подробности дал СК.

История с мошенничеством новосибирского застройщика дошла до центрального аппарата. Горожане обратились к главе СК Александру Бастрыкину, заявив, что их обманул застройщик.

По словам сибиряков, их дома не могут достроить в заранее обговоренные сроки. Обращения в различные ведомства не принесли результата. Ответственных так и не наказали.

Инцидент расследуют следователи. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах. Ранее мы рассказали, как председатель проверит неисправную канализацию в селе под Новосибирском. Она засоряет реку, за что беспокоятся сибиряки.

В Новосибирске Бастрыкин проверит дело обманутых дольщиков
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Жалобы#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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