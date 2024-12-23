Четыре автомобиля разбились в ДТП в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted 23 декабря, 04:58
Published 23 декабря, 04:58
Modified 23 декабря, 05:00
Updated 23 декабря, 05:00
Все случилось 23 декабря в Заельцовском районе. На ул. Лобачевского врезались четыре авто.
Водитель ехал на машине (автовышка) и врезался в JETOUR X90 —его водитель совершил остановку, когда горел запрещающий сигнал светофора. Затем второй автомобиль отбросило во впереди стоящий Kia Rio, который позже столкнулся с Pontiac Vibe.
В аварии были пострадавшие. Это водитель автовышки и пассажирка Kia. Жертв доставили в больницу. На месте разбирался экипаж ГАИ.
Днем ранее BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.