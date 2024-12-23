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Posted 23 декабря, 04:58

Published 23 декабря, 04:58

Modified 23 декабря, 05:00

Updated 23 декабря, 05:00

Пострадали люди

Четыре автомобиля разбились в ДТП в Новосибирске — есть пострадавшие

23 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI. Пострадали люди

В Новосибирске в ДТП разбились четыре автомобиля

В Новосибирске было ДТП, в котором пострадали люди, о чем сообщили в ГАИ.

Все случилось 23 декабря в Заельцовском районе. На ул. Лобачевского врезались четыре авто.

Водитель ехал на машине (автовышка) и врезался в JETOUR X90 —его водитель совершил остановку, когда горел запрещающий сигнал светофора. Затем второй автомобиль отбросило во впереди стоящий Kia Rio, который позже столкнулся с Pontiac Vibe.

В аварии были пострадавшие. Это водитель автовышки и пассажирка Kia. Жертв доставили в больницу. На месте разбирался экипаж ГАИ.

Днем ранее BMW разорвало на несколько частей после ДТП с мостом. Это случилось в центре города. У машины оторвало двигатель.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
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