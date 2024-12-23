Депутаты Новосибирска не захотели ужесточать законодательство для мигрантов

Posted 23 декабря, 03:41
Published 23 декабря, 03:41
Modified 23 декабря, 03:43
Updated 23 декабря, 03:43
Совет депутатов Новосибирска не стал рассматривать обращение к Госдуме с требованием ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов сразу при въезде в страну.
«Кроме того, для усиления контроля в сфере противодействия преступности мигрантов считаем необходимым ввести процедуру геномной регистрации», — говорилось в проекте документа.
Однако спикер горсовета Дмитрий Асанцев предложил убрать этот вопрос из повестки дня. Такую позицию он обосновал консультациями с представителями Госдумы, которые прошли в минувшие выходные. По словам Асанцева, нижняя палата парламента уже «озадачена» этой проблемой и «данный вопрос прорабатывается».
Кроме того, с 1 декабря вступило в действие постановление премьер-министра Мишустина, согласно которому начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Сейчас это касается только московских аэропортов и наземного пункта пропуска в Оренбургской области.
Предложение спикера было поддержано большинством депутатов.
В ходе «прямой линии» на прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию с мигрантами в России «острой».