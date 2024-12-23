Депутаты Новосибирска не захотели ужесточать законодательство для мигрантов

Кроме того, с 1 декабря вступило в действие постановление премьер-министра Мишустина, согласно которому начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Сейчас это касается только московских аэропортов и наземного пункта пропуска в Оренбургской области.