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Posted 23 декабря, 03:41

Published 23 декабря, 03:41

Modified 23 декабря, 03:43

Updated 23 декабря, 03:43

Депутаты хотели собирать отпечатки сразу на границе

Депутаты Новосибирска не захотели ужесточать законодательство для мигрантов

23 декабря 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney. Депутаты хотели собирать отпечатки сразу на границе
Депутаты планировали обратиться в Госдуму с предложением ввести «геномную регистрацию» для иностранцев.

Совет депутатов Новосибирска не стал рассматривать обращение к Госдуме с требованием ввести обязательную дактилоскопию для мигрантов сразу при въезде в страну.

«Кроме того, для усиления контроля в сфере противодействия преступности мигрантов считаем необходимым ввести процедуру геномной регистрации», — говорилось в проекте документа.

Однако спикер горсовета Дмитрий Асанцев предложил убрать этот вопрос из повестки дня. Такую позицию он обосновал консультациями с представителями Госдумы, которые прошли в минувшие выходные. По словам Асанцева, нижняя палата парламента уже «озадачена» этой проблемой и «данный вопрос прорабатывается».

Кроме того, с 1 декабря вступило в действие постановление премьер-министра Мишустина, согласно которому начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Сейчас это касается только московских аэропортов и наземного пункта пропуска в Оренбургской области.

Предложение спикера было поддержано большинством депутатов.

В ходе «прямой линии» на прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию с мигрантами в России «острой».

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#Новосибирск#Мигранты#Горсовет#Законодательство#Сессия
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