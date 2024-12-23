Домогалась детей и убила мужа: сибирячка жестоко обходилась с семьей и получила срок

Posted 23 декабря, 10:44
Published 23 декабря, 10:44
Modified 23 декабря, 10:46
Updated 23 декабря, 10:46
23 декабря 2024 года в Новосибирском областном суде был оглашён приговор по громкому уголовному делу, шокировавшему общественность. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница региона, обвиненная в убийстве мужа и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Суд установил, что трагические события произошли в 2022 году. Летом женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила действия сексуального характера в отношении двух собственных детей. Осенью того же года, во время ссоры с мужем она 10 раз ударила его топором по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Первоначально женщину судили по статье «Убийство с особой жестокостью», однако суд переквалифицировал обвинение на «Убийство». За содеянное суд назначил сибирячке наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ей также запретили работу с несовершеннолетними.