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Posted 23 декабря, 10:44

Published 23 декабря, 10:44

Modified 23 декабря, 10:46

Updated 23 декабря, 10:46

Судебное заседание

Домогалась детей и убила мужа: сибирячка жестоко обходилась с семьей и получила срок

23 декабря 2024, 10:44
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Судебное заседание

Жительницу Новосибирской области отправили в тюрьму за убийство мужа

Жительницу Новосибирской области приговорили к 16 годам колонии за убийство супруга и преступление против половой неприкосновенности против собственных дтей, сообщили в судебном департаменте региона.

23 декабря 2024 года в Новосибирском областном суде был оглашён приговор по громкому уголовному делу, шокировавшему общественность. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница региона, обвиненная в убийстве мужа и совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Суд установил, что трагические события произошли в 2022 году. Летом женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила действия сексуального характера в отношении двух собственных детей. Осенью того же года, во время ссоры с мужем она 10 раз ударила его топором по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Первоначально женщину судили по статье «Убийство с особой жестокостью», однако суд переквалифицировал обвинение на «Убийство». За содеянное суд назначил сибирячке наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ей также запретили работу с несовершеннолетними.

В Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Убийство#Алкогольное опьянение#Наказание#Жестокость#Судебный процесс
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