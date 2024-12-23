Домогалась детей и убила мужа: сибирячка жестоко обходилась с семьей и получила срок

Суд установил, что трагические события произошли в 2022 году. Летом женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила действия сексуального характера в отношении двух собственных детей. Осенью того же года, во время ссоры с мужем она 10 раз ударила его топором по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм.