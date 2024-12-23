График выплат детских пособий в январе 2025 года — грядут изменения

Posted 23 декабря, 03:44
Published 23 декабря, 03:44
Modified 23 декабря, 03:45
Updated 23 декабря, 03:45
Жители Новосибирской области смогут получить детские выплаты за декабрь раньше привычного срока. Уже 25 декабря 2024 года на банковские счета поступят следующие виды пособий:
Кроме того, до этой же даты будут перечислены:
Перечисленные средства, относящиеся к декабрьскому расчетному периоду, станут доступны на банковских картах в течение дня 25 декабря. Для тех, кто получает пособия через отделения Почты России, денежные средства будут выданы в январе согласно графику работы почтовых служб.
В дополнение к федеральным выплатам, на территории Новосибирской области действует ряд местных программ поддержки семей с детьми. Эти меры реализуются органами социальной защиты и предоставляются в соответствии с отдельным графиком. Подробности можно уточнить в ближайшем отделении социальной защиты населения.
Перечисление пенсий за январь 2025 года начнется после завершения новогодних праздников. Выплаты распределятся следующим образом:
Январские пенсии уже будут увеличены в связи с ежегодной индексацией страховых выплат, которая начнет действовать с 1 января 2025 года.
При возникновении вопросов по выплатам или задержках новосибирцы могут обратиться за консультацией: