График выплат детских пособий в январе 2025 года — грядут изменения

В дополнение к федеральным выплатам, на территории Новосибирской области действует ряд местных программ поддержки семей с детьми. Эти меры реализуются органами социальной защиты и предоставляются в соответствии с отдельным графиком. Подробности можно уточнить в ближайшем отделении социальной защиты населения.