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Posted 23 декабря, 03:44

Published 23 декабря, 03:44

Modified 23 декабря, 03:45

Updated 23 декабря, 03:45

Деньги и калькулятор

График выплат детских пособий в январе 2025 года — грядут изменения

23 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI. Деньги и калькулятор

В Новосибирской области в декабре досрочно выплатят детские пособия

В преддверии новогодних праздников в Новосибирске объявлен обновленный график выплат пенсий и детских пособий. Социальный фонд России (СФР) сообщил о досрочном перечислении некоторых выплат, чтобы семьи могли получить деньги до начала длинных выходных.

Досрочные пособия для семей с детьми

Жители Новосибирской области смогут получить детские выплаты за декабрь раньше привычного срока. Уже 25 декабря 2024 года на банковские счета поступят следующие виды пособий:

  • Единое пособие для семей с несовершеннолетними детьми, а также для будущих мам.
  • Денежные выплаты на первенца до достижения им возраста 3-х лет.
  • Пособие на каждый месяц по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет — родителям, которые не имеют официальной работы.
  • Денежные выплаты на содержание детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Кроме того, до этой же даты будут перечислены:

  • Выплаты из материнского капитала на детей до трех лет.
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Перечисленные средства, относящиеся к декабрьскому расчетному периоду, станут доступны на банковских картах в течение дня 25 декабря. Для тех, кто получает пособия через отделения Почты России, денежные средства будут выданы в январе согласно графику работы почтовых служб.

Монеты и кошелекМонеты и кошелек
Монеты и кошелек. Фото: 1MI

Региональные инициативы

В дополнение к федеральным выплатам, на территории Новосибирской области действует ряд местных программ поддержки семей с детьми. Эти меры реализуются органами социальной защиты и предоставляются в соответствии с отдельным графиком. Подробности можно уточнить в ближайшем отделении социальной защиты населения.

Пенсионные выплаты в январе

Перечисление пенсий за январь 2025 года начнется после завершения новогодних праздников. Выплаты распределятся следующим образом:

  • 10 января — пенсии, которые обычно выплачиваются 11 числа, поступят раньше из-за совпадения даты с выходным днем.
  • 21 января — вторая часть выплат для пенсионеров.
  • Для получателей пенсий через Почту России график выплат будет зависеть от режима работы отделений.

Январские пенсии уже будут увеличены в связи с ежегодной индексацией страховых выплат, которая начнет действовать с 1 января 2025 года.

Деньги и коммунальные счетаДеньги и коммунальные счета
Деньги и коммунальные счета. Фото: 1MI

Где уточнить информацию

При возникновении вопросов по выплатам или задержках новосибирцы могут обратиться за консультацией:

  1. В банк, через который производятся выплаты.
  2. В почтовое отделение, если деньги поступают через почту.
  3. В контактный центр Социального фонда России по номеру 8 800 100 0001 (звонок бесплатный). Центр принимает обращения с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, а по пятницам — с 8:30 до 16:00.
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Выплаты#Материнский капитал#Пенсии#Индексация#Социальный фонд России
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