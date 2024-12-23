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Posted 23 декабря, 05:24

Published 23 декабря, 05:24

Modified 23 декабря, 05:28

Updated 23 декабря, 05:28

Дом важно проветривать

Как часто нужно проветривать квартиру зимой — топ советов для здоровья

23 декабря 2024, 05:24
Фото: 1MI. Дом важно проветривать

Жителям Новосибирска рассказали, как часто нужно проветривать квартиру зимой

Проветривать помещение полезно: жителям Новосибирска рассказали почему.

В морозное время года жилье тоже нужно проветривать, хоть и не хочется запускать холод в помещение. Однако если не проветривать квартиру, там начнут копиться разные бактерии. Для человека это опасно тем, что могут появиться проблемы с дыханием, аллергия, головные боли, усталость и сонливость.

Свежий воздух полезен для организма. Он улучшает настроение, укрепляет сон, помогает выздороветь и снижает уровень пыли, плесени, микробов и других вредных веществ.

Проветривать лучше всего каждый день, на регулярной основе. В день ваше окно должно быть открыто минимум 2-3 раза. Лучше всего это делать с периодичностью в пару часов, пишет телеканал «Саратов 24». Если проветриванием заниматься постоянно, то организм скажет вам только спасибо. Также мы узнали, как защититься от простуд в зимний сезон.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дом#Квартира#Окно
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