Как часто нужно проветривать квартиру зимой — топ советов для здоровья

Posted 23 декабря, 05:24
Published 23 декабря, 05:24
Modified 23 декабря, 05:28
Updated 23 декабря, 05:28
В морозное время года жилье тоже нужно проветривать, хоть и не хочется запускать холод в помещение. Однако если не проветривать квартиру, там начнут копиться разные бактерии. Для человека это опасно тем, что могут появиться проблемы с дыханием, аллергия, головные боли, усталость и сонливость.
Свежий воздух полезен для организма. Он улучшает настроение, укрепляет сон, помогает выздороветь и снижает уровень пыли, плесени, микробов и других вредных веществ.
Проветривать лучше всего каждый день, на регулярной основе. В день ваше окно должно быть открыто минимум 2-3 раза. Лучше всего это делать с периодичностью в пару часов, пишет телеканал «Саратов 24». Если проветриванием заниматься постоянно, то организм скажет вам только спасибо. Также мы узнали, как защититься от простуд в зимний сезон.