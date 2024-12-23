Как часто нужно проветривать квартиру зимой — топ советов для здоровья

Проветривать лучше всего каждый день, на регулярной основе. В день ваше окно должно быть открыто минимум 2-3 раза. Лучше всего это делать с периодичностью в пару часов, пишет телеканал «Саратов 24». Если проветриванием заниматься постоянно, то организм скажет вам только спасибо. Также мы узнали, как защититься от простуд в зимний сезон.