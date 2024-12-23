Как работают в Новосибирске поликлиники в новогодние праздники — подробный график

Posted 23 декабря, 07:39
Published 23 декабря, 07:39
Modified 23 декабря, 07:41
Updated 23 декабря, 07:41
Губернатора Андрея Травникова проинформировали на оперативном совещании о режиме работы поликлиник в Новый год. График изменится, сообщил министр Ростислав Заблоцкий.
Медицинские учреждения будут работать все дни. Работа начнется с 9 часов и закончится до 15 часов. Также стала известна дата открытия Ледового городка. Зимние забавы станут доступными с 30 декабря.
Отметим, что текущая неделя является самой длинной в конце 2024 года. Сотрудники проработают шесть дней, вместо пяти. Однако понедельник, 30 декабря станет выходным днем.