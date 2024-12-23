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Posted 23 декабря, 07:39

Published 23 декабря, 07:39

Modified 23 декабря, 07:41

Updated 23 декабря, 07:41

Поликлиники будут работать ежедневно

Как работают в Новосибирске поликлиники в новогодние праздники — подробный график

23 декабря 2024, 07:39
Фото: 1MI. Поликлиники будут работать ежедневно

Жителям Новосибирска рассказали о работе поликлиник в новогодние праздники

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирской области изменится график работы поликлиник, о чем сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Губернатора Андрея Травникова проинформировали на оперативном совещании о режиме работы поликлиник в Новый год. График изменится, сообщил министр Ростислав Заблоцкий.

Медицинские учреждения будут работать все дни. Работа начнется с 9 часов и закончится до 15 часов. Также стала известна дата открытия Ледового городка. Зимние забавы станут доступными с 30 декабря.

Отметим, что текущая неделя является самой длинной в конце 2024 года. Сотрудники проработают шесть дней, вместо пяти. Однако понедельник, 30 декабря станет выходным днем.

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