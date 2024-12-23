Какая страховка может пригодиться на время новогодних каникул

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Все мы с нетерпением ждем Нового года, чтобы развлечься, отправиться в долгожданное путешествие или просто взять паузу. Страховой полис от СОГАЗа поможет провести праздники спокойно и без забот.

Какая страховка может пригодиться во время каникул? По статистике, в первые числа нового года число обращений к медикам от пострадавших с ожогами и травмами вырастает в геометрической прогрессии. Полис не убережет от повреждений, но поможет возместить убытки. https://shop.sogaz.ru/accident/persona_universal/

Праздник стучится не только в двери, но и в окна. Красивые праздничные салюты и фейерверки могут привести к выбитым стеклам и пожарам. Страхование имущества — простой и надежный способ защититься от непредвиденных происшествий. https://shop.sogaz.ru/flat/

В Новый год значительно возрастают риски краж из домов и дач. Специалисты советуют не делиться планами на отпуск в соцсетях, а мы рекомендуем оформить полис, если собираетесь уехать на праздники. https://shop.sogaz.ru/realty/sogaz_house/

Для многих новогодние каникулы означают дальние путешествия. Чтобы из поездки привезти только положительные эмоции, позаботьтесь о собственной безопасности и оформите туристическую страховку: https://shop.sogaz.ru/travel/all_world/.