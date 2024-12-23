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Posted 23 декабря, 03:22

Published 23 декабря, 03:22

Modified 23 декабря, 03:24

Updated 23 декабря, 03:24

Новогодняя улица в Новосибирске

Какой будет погода в последнюю рабочую неделю 2024 года

23 декабря 2024, 03:22
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя улица в Новосибирске

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на последнюю в году рабочую неделю

Погода в Новосибирске на последнюю рабочую неделю декабря обещает быть настоящей зимней, с морозами, снегопадами и переменчивыми ветрами. Различные погодные сервисы представили свои прогнозы, которые сходятся.

Прогноз Западно-Сибирского Гидрометцентра

Западно-Сибирский Гидрометцентр предвещает, что в Новосибирске с 23 по 28 декабря наступит похолодание. Днем столбики термометров будут показывать от -11 до -17 градусов, а ночами морозы могут усиливаться до -30 градусов. Прогнозируются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 18 м/с.

К завершению недели морозы начнут ослабевать. К выходным, согласно данным синоптиков, днем температура повысится до -11…-9 градусов, возможен снег и облачная погода.

«На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до минус 30 градусов, хороший морозец», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды в Новосибирске по Gismeteo

Данные от Gismeteo говорят о более спокойном начале недели: с 23 по 26 декабря ожидается -16…-13 градусов днем и -17…-19 ночью. В эти дни переменная облачность и сравнительно слабый ветер (до 2–3 м/с) создадут относительно комфортные условия.

Однако к концу рабочей недели погода изменится. Уже в пятницу начнет теплеть: днем температура составит -8…-5 градусов, ночью — -9…-7 градусов, но ветер усилится до 10–12 м/с. С субботы, 28 декабря, начнутся обильные снегопады, что совпадает с прогнозами Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Новосибирске по Яндекс.Погоде

Прогноз Яндекс.Погоды в целом подтверждает холодное начало недели. С 23 по 26 декабря днем ожидается -14 градусов, а ночью — -17…-14 градусов. Синоптики этого сервиса указывают на преимущественно облачную погоду, однако возможны кратковременные прояснения.

С пятницы начнется заметное потепление: температура днем поднимется до -8 градусов, а к субботе составит -4 градуса. Ночные температуры будут колебаться в пределах -8…-4 градусов. Прогнозируются снегопады, которые могут затруднить дорожное движение.

В конце года на Новосибирск обрушится волна снегопадов
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