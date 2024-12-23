Какой будет погода в последнюю рабочую неделю 2024 года

Posted 23 декабря, 03:22
Published 23 декабря, 03:22
Modified 23 декабря, 03:24
Updated 23 декабря, 03:24
Западно-Сибирский Гидрометцентр предвещает, что в Новосибирске с 23 по 28 декабря наступит похолодание. Днем столбики термометров будут показывать от -11 до -17 градусов, а ночами морозы могут усиливаться до -30 градусов. Прогнозируются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 18 м/с.
К завершению недели морозы начнут ослабевать. К выходным, согласно данным синоптиков, днем температура повысится до -11…-9 градусов, возможен снег и облачная погода.
«На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до минус 30 градусов, хороший морозец», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Данные от Gismeteo говорят о более спокойном начале недели: с 23 по 26 декабря ожидается -16…-13 градусов днем и -17…-19 ночью. В эти дни переменная облачность и сравнительно слабый ветер (до 2–3 м/с) создадут относительно комфортные условия.
Однако к концу рабочей недели погода изменится. Уже в пятницу начнет теплеть: днем температура составит -8…-5 градусов, ночью — -9…-7 градусов, но ветер усилится до 10–12 м/с. С субботы, 28 декабря, начнутся обильные снегопады, что совпадает с прогнозами Гидрометцентра.
Прогноз Яндекс.Погоды в целом подтверждает холодное начало недели. С 23 по 26 декабря днем ожидается -14 градусов, а ночью — -17…-14 градусов. Синоптики этого сервиса указывают на преимущественно облачную погоду, однако возможны кратковременные прояснения.
С пятницы начнется заметное потепление: температура днем поднимется до -8 градусов, а к субботе составит -4 градуса. Ночные температуры будут колебаться в пределах -8…-4 градусов. Прогнозируются снегопады, которые могут затруднить дорожное движение.