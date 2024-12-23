Какой будет погода в последнюю рабочую неделю 2024 года

Западно-Сибирский Гидрометцентр предвещает, что в Новосибирске с 23 по 28 декабря наступит похолодание. Днем столбики термометров будут показывать от -11 до -17 градусов, а ночами морозы могут усиливаться до -30 градусов. Прогнозируются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром с порывами до 18 м/с.