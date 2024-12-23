«Лишь громкое название»: блогер раскритиковал городскую электричку в Новосибирске

Posted 23 декабря, 09:53
Published 23 декабря, 09:53
Modified 23 декабря, 09:55
Updated 23 декабря, 09:55
Проект городской электрички в Новосибирске, который власти пытаются реализовать уже много лет, раскритиковал блогер-урбанист Аркадий Гершман. Проект он окрестил «громким названием без реального содержания». По его словам, текущая реализация оставляет желать лучшего, а жители города вряд ли смогут пользоваться этим видом транспорта с комфортом и удобством.
«Городская электричка, которая в Новосибирске реализуется, — это громкое название. Но по сути какого-то нормального сервиса целиком нет. Потому что нормально на ней почти никуда не добраться. Нет интегрированных билетов, то есть, чтобы была возможность бесплатно сделать пересадку с наземного транспорта — с автобуса, метро, трамвая. Ну и просто эта электричка у черта на куличиках — люди просто не будут этим пользоваться. Опять же надо понимать, что это сервис. Это не электричка ради электрички. Этого понимания в руководстве до сих пор нет», — заявил Гершман в беседе с Atas.Info.
Одна из ключевых претензий — неудобное расположение станций. В центре города станции находятся только на железнодорожном вокзале и напротив областного правительства. Добраться до них многим горожанам сложнее, чем просто уехать на наземном транспорте.
На окраинах ситуация еще хуже: станции городской электрички расположены на периферии микрорайонов, зачастую в удалении от жилых домов. Например, жители Родников или Чемского жилмассива сталкиваются с необходимостью долго идти пешком до платформ, что в условиях сурового сибирского климата становится особенно проблематичным.
«Если бы в наши микрорайоны пустили нормальную городскую электричку, то безусловно мы бы ей пользовались, — возмущается жительница микрорайона „Снегири“ Елена Колесникова. — Утром по часу, а иногда и больше приходится в пробках стоять — что на автобусе, что на своем автомобиле. Приходится порой в 5 утра вставать, чтобы на работу к 9 успеть. У нас есть станция „Иня-Восточная“, но к ней летом неприятно идти — от дороги постоянно пылища, фуры гоняют, как бешеные. А зимой к этой станции и вовсе из-за снега не дойти. От ближайших домов летом до станции идти не меньше 20 минут. Кроме того, электричка ходит либо в 7 утра — слишком рано приезжаешь, либо в 9 — опаздываешь. Абсолютно неудобно».
«Большей части левого берега эта электричка постольку-поскольку. Доедешь до Толмачево и что дальше? Потом полчаса стоять на остановке, ждать автобус и еще столько же ехать? В итоге за такое же количество времени можно было и без пересадок доехать. Электричка полезна только до Бердска-Академа доехать», — прокомментировал ситуацию житель Ленинского района Артем Иванов.
Урбанисты видят несколько шагов, которые могли бы превратить городской поезд в реальный транспортный сервис:
Развитие подходов к станциям и транспортных маршрутов. Необходимо прокладывать удобные пути и организовывать подвозящие маршруты автобусов и трамваев.
Улучшение комфорта поездов. Этот вопрос требует сотрудничества с железнодорожными операторами.
Продление путей в новые микрорайоны. Особенно важно соединить электричкой отдаленные районы, такие как Чистая Слобода, Юго-Западный и Чемской жилмассивы. Это даст жителям этих районов альтернативу пробкам.
Проект развития городской электрички оказался одним из самых капиталоемких для РЖД, с оценочной стоимостью в 14 миллиардов рублей (по данным на 2021 год). Эти средства должны были пойти на строительство новых платформ, третьего пути и развитие пересадочных узлов. Отметим, что Новосибирск включен в федеральную программу «Мобильный город», финансируемую из Фонда национального благосостояния.
Однако сроки реализации отодвигаются из-за высокой стоимости. В РЖД ранее сообщили, что Новосибирск и Екатеринбург оказались самыми капиталоемкими проектами, что переносит их реализацию за 2025 год.
Городская электричка в Новосибирске остается перспективным, но пока слабо реализованным проектом. Для того чтобы она стала востребованным видом транспорта, необходимо пересмотреть подход к планированию и внедрению сервиса. В противном случае миллиарды рублей рискуют быть потрачены впустую, а мечты о скоростном и удобном сообщении для горожан останутся лишь на бумаге. Atas.Info направил запрос в правительство Новосибирском области с вопросом о будущем проекта.