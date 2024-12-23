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Posted 23 декабря, 09:52

Published 23 декабря, 09:52

Modified 23 декабря, 09:54

Updated 23 декабря, 09:54

Сибиряк на шоу

Медиум из Новосибирска проиграл в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

23 декабря 2024, 09:52
Фото: ТНТ. Сибиряк на шоу
Новосибирский медиум не попал в финал шоу про экстрасенсов, о чем сообщает телеканал ТНТ.

В программе «Экстрасенсы. Реванш» (16+) не удалось одержать победу Тимофею Руденко. Он боролся со своими соперниками и уступил им в последних испытаниях. В этот раз с ним участвовала ведьма Ольга Якубович и колдунья Ангелина Изосимова.

Каждому достались разные задания. Новосибирец должен был определить человека с ВИЧ. С ним он справился, но зрителей не впечатлил. Тогда ему предложили пройти еще одно задание, которое и стало для него последним.

Ему занизила оценку ведущая Вера Сотникова. Тимофей Руденко заявил, что переживет проигрыш. Он также пожелал удачи своим соперникам, особенно Ольге Якубович.

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