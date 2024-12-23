Медиум из Новосибирска проиграл в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Posted 23 декабря, 09:52
Published 23 декабря, 09:52
Modified 23 декабря, 09:54
Updated 23 декабря, 09:54
В программе «Экстрасенсы. Реванш» (16+) не удалось одержать победу Тимофею Руденко. Он боролся со своими соперниками и уступил им в последних испытаниях. В этот раз с ним участвовала ведьма Ольга Якубович и колдунья Ангелина Изосимова.
Каждому достались разные задания. Новосибирец должен был определить человека с ВИЧ. С ним он справился, но зрителей не впечатлил. Тогда ему предложили пройти еще одно задание, которое и стало для него последним.
Ему занизила оценку ведущая Вера Сотникова. Тимофей Руденко заявил, что переживет проигрыш. Он также пожелал удачи своим соперникам, особенно Ольге Якубович.