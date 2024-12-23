Медиум из Новосибирска проиграл в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

В программе «Экстрасенсы. Реванш» (16+) не удалось одержать победу Тимофею Руденко. Он боролся со своими соперниками и уступил им в последних испытаниях. В этот раз с ним участвовала ведьма Ольга Якубович и колдунья Ангелина Изосимова.