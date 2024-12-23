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Posted 23 декабря, 06:08

Published 23 декабря, 06:08

Modified 23 декабря, 06:09

Updated 23 декабря, 06:09

Дети погибли

Названа причина гибели детей при пожаре в Новосибирской области

23 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI. Дети погибли
Раскрыта возможная причина трагедии под Новосибирском, унесшей жизнь детей, о чем проинформировали в МЧС.

Жуткое ЧП случилась 18 декабря. В Карасуке, в частном доме, произошел пожар. В жилище нашли двух детей без признаков жизни. Это были малолетние дети, которым 3 и 5 лет.

Как удалось выяснить на оперативном совещании от руководителя МЧС Виктора Орлова, причиной всему стала шалость детей. Что именно делали ребята, неизвестно.

Сотрудники МЧС находили в доме тлеющий диван. Сами несовершеннолетние в этот момент были одни. Попытки их спасти были безуспешные — неравнодушные соседи не справились самостоятельно. Расследуется уголовное дело.

Мужчина не выжил в пожаре, случившемся в бане. Не выжил 52-летний сибиряк. Вероятно, трагедия была из-за печки.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#Гибель#18+
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