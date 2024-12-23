Названа причина гибели детей при пожаре в Новосибирской области

Posted 23 декабря, 06:08
Published 23 декабря, 06:08
Modified 23 декабря, 06:09
Updated 23 декабря, 06:09
Жуткое ЧП случилась 18 декабря. В Карасуке, в частном доме, произошел пожар. В жилище нашли двух детей без признаков жизни. Это были малолетние дети, которым 3 и 5 лет.
Как удалось выяснить на оперативном совещании от руководителя МЧС Виктора Орлова, причиной всему стала шалость детей. Что именно делали ребята, неизвестно.
Сотрудники МЧС находили в доме тлеющий диван. Сами несовершеннолетние в этот момент были одни. Попытки их спасти были безуспешные — неравнодушные соседи не справились самостоятельно. Расследуется уголовное дело.
Мужчина не выжил в пожаре, случившемся в бане. Не выжил 52-летний сибиряк. Вероятно, трагедия была из-за печки.