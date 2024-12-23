Новосибирская область стала лидером по числу махинаций с ОСАГО

В отчете регулятора учитывались четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, неоднократность убытков, коэффициент выплат по ним. Показатели регионов сравнили с общероссийскими. Если показатель региона отличался от среднего значительно, регион получал баллы. Таким образом НСО набрала 6,5 баллов. Больше собрала только Ингушетия — 8,5 баллов.