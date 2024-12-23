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Posted 23 декабря, 12:32

Published 23 декабря, 12:32

Modified 23 декабря, 12:47

Updated 23 декабря, 12:47

Махинации с ОСАГО участились в НСО

Новосибирская область стала лидером по числу махинаций с ОСАГО

23 декабря 2024, 12:32
Фото: 1MI. Махинации с ОСАГО участились в НСО
Новосибирская область вошла в «красную зону» по числу противозаконных действий с ОСАГО согласно отчету Центробанка.

Сегодня ЦБ опубликовал мониторинг регионов, где чаще всего происходили противоправные действия с полисами ОСАГО. Новосибирская область оказалась в числе самых неблагонадежных.

В отчете регулятора учитывались четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, неоднократность убытков, коэффициент выплат по ним. Показатели регионов сравнили с общероссийскими. Если показатель региона отличался от среднего значительно, регион получал баллы. Таким образом НСО набрала 6,5 баллов. Больше собрала только Ингушетия — 8,5 баллов.

Средняя выплата в НСО за год увеличилась на 17,2% и составила 31,9 тысячи рублей.

За год в Новосибирской области было возбуждено около 100 уголовных дел, связанных со страховым мошенничеством, были пресечены махинации 7 организованных групп.

Напомним, в уходящем году Новосибирская область оказалась на втором месте в России по дороговизне полисов ОСАГО.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Мошенничество#Сибирь#ОСАГО
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