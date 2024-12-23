Новосибирская область стала лидером по числу махинаций с ОСАГО

Posted 23 декабря, 12:32
Published 23 декабря, 12:32
Modified 23 декабря, 12:47
Updated 23 декабря, 12:47
Сегодня ЦБ опубликовал мониторинг регионов, где чаще всего происходили противоправные действия с полисами ОСАГО. Новосибирская область оказалась в числе самых неблагонадежных.
В отчете регулятора учитывались четыре показателя: частота страховых случаев, средняя выплата, неоднократность убытков, коэффициент выплат по ним. Показатели регионов сравнили с общероссийскими. Если показатель региона отличался от среднего значительно, регион получал баллы. Таким образом НСО набрала 6,5 баллов. Больше собрала только Ингушетия — 8,5 баллов.
Средняя выплата в НСО за год увеличилась на 17,2% и составила 31,9 тысячи рублей.
За год в Новосибирской области было возбуждено около 100 уголовных дел, связанных со страховым мошенничеством, были пресечены махинации 7 организованных групп.
Напомним, в уходящем году Новосибирская область оказалась на втором месте в России по дороговизне полисов ОСАГО.