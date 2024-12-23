atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 01:35

Published 23 декабря, 01:35

Modified 23 декабря, 01:37

Updated 23 декабря, 01:37

Олень родился у семейства

Новосибирский зоопарк рассказал историю рождения первого северного олененка

23 декабря 2024, 01:35
Фото: Новосибирский зоопарк. Олень родился у семейства
В Новосибирске рассказали историю появления первого олененка, о чем проинформировали в зоопарке.

Северные олени давно проживают в зоопарке. Они появились там с 2008 года. Самый первый олень родился на свет десять лет назад — в 2014 году.

Сейчас радуют посетителей. Больше всего в их образе привлекают необычные рога. У северного оленя они есть и у самцов, и у самок. Когда-то животные помогли человеку освоить север.

Фото: Новосибирский зоопарк

Недавно новосибирским двойняшкам Белке и Стрелке «стукнуло» 2 года. Они отметили свой день, поедая вкусное угощение. Медведицы давно живут отдельно от матери в своем вольере. Ранее мы рассказали трогательную историю спасения лебедя.

Лиса бегала по улицам в Новосибирской области: как нельзя вести себя с диким зверем
Узнать подробнее
Читайте также:
Милого котенка манулов засняли зимой в Новосибирском зоопаркеБелой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 — как она выглядитНовосибирский зоопарк показал, как животные гуляют в снежную погоду
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Оленята
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика