Новосибирский зоопарк рассказал историю рождения первого северного олененка

Posted 23 декабря, 01:35
Published 23 декабря, 01:35
Modified 23 декабря, 01:37
Updated 23 декабря, 01:37
Северные олени давно проживают в зоопарке. Они появились там с 2008 года. Самый первый олень родился на свет десять лет назад — в 2014 году.
Сейчас радуют посетителей. Больше всего в их образе привлекают необычные рога. У северного оленя они есть и у самцов, и у самок. Когда-то животные помогли человеку освоить север.
Недавно новосибирским двойняшкам Белке и Стрелке «стукнуло» 2 года. Они отметили свой день, поедая вкусное угощение. Медведицы давно живут отдельно от матери в своем вольере. Ранее мы рассказали трогательную историю спасения лебедя.