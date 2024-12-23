Новосибирцы не спешат раскупать билеты на спектакль с Никитой Кологривым

До мероприятия остается чуть более месяца, однако из 975 мест в зале куплено всего 246. Спектакль пройдет 30 января 2025 года в ДК «Железнодорожников». На балконе самые доступные билеты на последний ряд стоят 3500 рублей, чуть ближе — 4000 рублей, а цены на передние ряды балкона достигают 6000 рублей. В партере ситуация еще более впечатляющая: билеты обойдутся от 5500 до 9500 рублей.