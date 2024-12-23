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Posted 23 декабря, 11:07

Published 23 декабря, 11:07

Modified 23 декабря, 11:09

Updated 23 декабря, 11:09

Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского

Новосибирцы не спешат раскупать билеты на спектакль с Никитой Кологривым

23 декабря 2024, 11:07
Фото: пресс-служба Театра Эстрады. Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского
Билеты на спектакль «Маяковский. Я сам», где главную роль исполнит актер Никита Кологривый, оказались не по карману многим горожанам.

До мероприятия остается чуть более месяца, однако из 975 мест в зале куплено всего 246. Спектакль пройдет 30 января 2025 года в ДК «Железнодорожников». На балконе самые доступные билеты на последний ряд стоят 3500 рублей, чуть ближе — 4000 рублей, а цены на передние ряды балкона достигают 6000 рублей. В партере ситуация еще более впечатляющая: билеты обойдутся от 5500 до 9500 рублей.

На текущий момент зрители приобрели в основном места средней и высокой ценовой категории. Однако значительная часть доступных мест остается свободной.

Схема залаСхема зала
Схема зала. Фото: скриншот

Многие жители Новосибирска ранее выразили недовольство в социальных сетях, называя цены на билеты необоснованно высокими. Особенно удивляет стоимость в сравнении с местными доходами и привычной ценовой политикой на культурные события города.

Постановка «Маяковский. Я сам» — это режиссерская работа Семена Шомина. В основе сюжета — автобиография поэта Владимира Маяковского. Актер Никита Кологривый, исполняющий главную роль, ранее заявил, что энергетически близок поэту.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Театр#Спектакль#Социальные сети#Актер#Никита Кологривый
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