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Posted 23 декабря, 06:07

Published 23 декабря, 06:07

Modified 23 декабря, 06:09

Updated 23 декабря, 06:09

В заказнике заметили сову

Огромную белую сову заметили в Новосибирской области

23 декабря 2024, 06:07
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. В заказнике заметили сову
В Новосибирской области обратили внимание на большую сову, которая была в заказнике, о чем сообщили в природном заповеднике.

Белую сову заметили в заповеднике «Кирзинский». Ее размер поражает. Размах крыльев у этой птицы достигает 1,5 метров. Они не издают и звуков во время полета, на что влияет особое оперение.

Примечательно, что белые совы для Новосибирской области — весьма редкий случай. Обычно они сюда даже не долетают. Однако белая красавица все же долетела до Сибири и попозировала на фотоловушку.

Фото: Кропачев Д. В.. Государственный заповедник «Васюганский»

Ранее зоопарк рассказал трогательную историю рождения первого северного оленя. Звери живут в зверинце более 15 лет. Первый малыш появился в 2014 году. Также мы рассказали, то что в зоопарке поселился Дед Мороз. Там у него находится резиденция.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Птицы#Животные#Заповедник
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