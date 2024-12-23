Огромную белую сову заметили в Новосибирской области

Posted 23 декабря, 06:07
Published 23 декабря, 06:07
Modified 23 декабря, 06:09
Updated 23 декабря, 06:09
Белую сову заметили в заповеднике «Кирзинский». Ее размер поражает. Размах крыльев у этой птицы достигает 1,5 метров. Они не издают и звуков во время полета, на что влияет особое оперение.
Примечательно, что белые совы для Новосибирской области — весьма редкий случай. Обычно они сюда даже не долетают. Однако белая красавица все же долетела до Сибири и попозировала на фотоловушку.
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