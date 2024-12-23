Огромную белую сову заметили в Новосибирской области

Ранее зоопарк рассказал трогательную историю рождения первого северного оленя. Звери живут в зверинце более 15 лет. Первый малыш появился в 2014 году. Также мы рассказали, то что в зоопарке поселился Дед Мороз. Там у него находится резиденция.