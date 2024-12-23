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Posted 23 декабря, 14:27

Published 23 декабря, 14:27

Modified 23 декабря, 14:29

Updated 23 декабря, 14:29

Почти 100 пожаров произошло в Новосибирской области на неделю: погибли двое детей

Почти 100 пожаров произошло в Новосибирской области на неделю: погибли двое детей

23 декабря 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney.
Почти 100 возгораний произошло в регионе за неделю с 16 по 22 декабря, есть пострадавшие и погибшие. Неутешительную статистику сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Всего за прошлую неделю в НСО произошло 98 возгораний. В огне скончались двое взрослых и двое детей. Четыре человека получили травмы, еще троих удалось спасти сотрудникам МЧС.

18 декабря в Карасуке на пожаре погибли двое маленьких детей: соседу, пришедшему на помощь, не удалось спасти их.

20 декабря в Новосибирске вспыхнул барак: один из жильцов погиб.

Напомним, сегодня 23 декабря на пожаре на ул. Курганской в Новосибирске погибла женщина. Следствие устанавливает обстоятельства случившейся трагедии.

МЧС напоминает: не забывайте о правилах безопасности в быту! Не пользуйтесь неисправной бытовой техникой, не оставляйте спички, зажигалки доступными для детей. Будьте осторожны при использовании новогодней техники, в том числе гирлянд и светильников, при обнаружении неисправностей не используйте их.

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