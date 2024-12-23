Почти 100 пожаров произошло в Новосибирской области на неделю: погибли двое детей

Posted 23 декабря, 14:27
Published 23 декабря, 14:27
Modified 23 декабря, 14:29
Updated 23 декабря, 14:29
Всего за прошлую неделю в НСО произошло 98 возгораний. В огне скончались двое взрослых и двое детей. Четыре человека получили травмы, еще троих удалось спасти сотрудникам МЧС.
18 декабря в Карасуке на пожаре погибли двое маленьких детей: соседу, пришедшему на помощь, не удалось спасти их.
20 декабря в Новосибирске вспыхнул барак: один из жильцов погиб.
Напомним, сегодня 23 декабря на пожаре на ул. Курганской в Новосибирске погибла женщина. Следствие устанавливает обстоятельства случившейся трагедии.
МЧС напоминает: не забывайте о правилах безопасности в быту! Не пользуйтесь неисправной бытовой техникой, не оставляйте спички, зажигалки доступными для детей. Будьте осторожны при использовании новогодней техники, в том числе гирлянд и светильников, при обнаружении неисправностей не используйте их.