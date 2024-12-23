Почти 100 пожаров произошло в Новосибирской области на неделю: погибли двое детей

МЧС напоминает: не забывайте о правилах безопасности в быту! Не пользуйтесь неисправной бытовой техникой, не оставляйте спички, зажигалки доступными для детей. Будьте осторожны при использовании новогодней техники, в том числе гирлянд и светильников, при обнаружении неисправностей не используйте их.