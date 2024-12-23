Подарки детям на Новый год: интересные идеи для возраста 3, 5, 7, 12 и 17 лет

Posted 23 декабря, 10:02
Published 23 декабря, 10:02
Modified 23 декабря, 10:23
Updated 23 декабря, 10:23
Предстоящие новогодние и рождественские праздники чаще всего вызывают у взрослых стресс из-за хлопот — ужина, семейных встреч и подарков. Тысячи родителей будут аккуратно выспрашивать у своих детей, чего они хотят на Новый год. При этом остается главный вопрос: какой подарок купить ребенку, у которого уже все есть?
На самом деле выбор должен отталкиваться от многих факторов. Во-первых, для кого игрушка? Определите характер ребенка: весёлый, тихий, активный, любознательный, мечтательный, эстет.
Во-вторых, ищите подарок по категориям: что-то красивое, чем можно любоваться; что-то полезное, занимающее руки и разум; что-то носимое для красоты и стиля; что-то обучающее для полезных моментов.
Что касается возраста детей, то игрушки покупаются в соответствии с их уровнем развития в определенные годы. Как правило, это новорожденные (от 0 до 6 месяцев), возраст малышей (1-3 лет), дети младшего возраста (4-6 лет), младшие школьники (7-10 лет), дети старшего класса (11-12 лет) и подростки (от 13 лет и старше).
Первый Новый год новорожденного — особенное время, но подарки в этом возрасте мало интересуют его. Только примерно с года они могут интересоваться ими, особенно если у ребенка есть старшие братья и сестры, которые тоже что-то распаковывают. Что же подарить им?
В возрасте от 3 лет малыши могут подольше посидеть на месте. Это связано с тем, что они становятся все более любопытными к своему окружению: могут часами строить железнодорожную дорогу, катать машинки и слушать сказки.
Для подарка мальчикам в таком возрасте лучше всего подходит набор игрушек, представляющий собой домик, машинки и фигурки персонажей, особенно из любимого мультика, который подарит малышу много часов увлекательной игры. Сюда входят:
Для девочек 4-6 лет лучшим подарком станет нарядное платье принцессы, сумочки и украшения для волос. Также подойдут наборы:
Для активных детей, которые не представляют свою жизнь без прыжков на матрасе и уже 1 января могут нарушить утреннюю тишину и покой, лучшим подарком станут надувная ватрушка для горок, санки, футбольный мяч, хоккейная клюшка с шайбой и коньки. Занятия на свежем воздухе способствуют физическому и психическому развитию.
Художественные и прикладные материалы для занятий рисованием, живописью и лепкой особенно привлекательны для детей этого возраста, которые начинают осваивать мелкую моторику. В эту категорию могут входить:
Подарки в виде одежды могут быть практичными и интересными, особенно если они соответствуют личному стилю или предпочтениям вашего ребёнка. Такой подарок гарантирует, что он получит то, чем действительно будет пользоваться, но с индивидуальным подходом.
Идеи подарков:
Для возраста от 7 до 12 лет лучшими подарками на Новый год станут более сложные игрушки. Например, строительный набор, состоящий из мини-кирпичей и цемента, позволят создать настоящий дом своими руками. Его можно рекомендовать в качестве экологически чистой альтернативы пластиковым конструкторам, потому что они сделаны из натуральных материалов: мела, кварцевого песка и красящих пигментов.
Для детей, интересующихся природой, набор для выращивания растений станет отличным подарком. Наблюдая, как растут собственные травы или цветы, они научатся терпению и ответственности. К списку можно также добавить:
Лего всегда будет одним из самых популярных подарков для детей, который не выходит из моды. Нет ничего лучше, чем сесть и собрать собственную игрушку, которая отправит в удивительное путешествие.
Например, новогодние наборы Lego создают праздничное настроение, при этом дети часто ищут наборы по мотивам своих любимых игр и фильмов, таких как «Гарри Поттер», «Марио», «Звёздные войны», «Ниндзяго» и «Майнкрафт».
Современные дети — цифровые аборигены, и технологии занимают важное место в их жизни, помогая учиться по-новому. Отличным вариантом для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет станет детский планшет, в котором можно не только смотреть мультфильмы, но и развиваться, благодаря закаченным играм и головоломкам.
Еще одним полезным и практичным подарком станут смарт-часы для детей. Умные устройства оснащены такими функциями, как звонки, отслеживание местоположения, удаленное фото и прослушивание общего фона с часов ребенка.
Если у дошкольника имеется все необходимое, можно подарить дополнительные аксессуары:
В возрасте 13 лет тема выбора подарка становится менее актуальна, так как обычно подростки точно знают, что желают получить на Новый год.
Среди родителей молодежи набирает популярность тенденция дарить деньги, подарочные сертификаты и подарки-впечатления. Например, билеты в тематический парк с множеством аттракционов и развлечений для всех возрастов — отличный рождественский подарок. А самое приятное, об этом будут вспоминать ещё несколько недель.
Удобный планшет или электронная книга могут стать идеальным подарком для технически подкованных подростков. Эти устройства, оснащённые образовательными приложениями, играми и рассказами, отлично подходят как для развлечений, так и для обучения на ходу. Планшеты также пригодятся в путешествиях — они могут стать настоящим спасением во время долгих поездок на автомобиле или перелётов.
Ещё одно популярное увлечение подростков — TikTok. Многие из них любят снимать короткие видео, а некоторые мечтают стать звёздами на этой платформе. Поощряя их интересы можно купить круглую лампу, штатив для камеры, светодиодные ленты или необычные фоны. Эти вещи не будут стоить вам целое состояние.
Неважно что вы дарите, игрушку, гаджет или увлекательное занятие. Главное — подарить так, чтобы пробудит в детях ощущение предстоящего волшебства, оставляя за собой вихрь рвущейся бумаги и восторженные крики. Чтобы создать этот эффект необходимо обязательно упаковать игрушку в нарядную бумагу с бантами или использовать подарочный пакет.
Подарки чаще всего дарятся «от Деда Мороза», оставляя их под елкой. Но дети постарше, которые сомневаются в его существовании, уже могут получать презенты из рук родителей и родственников. Делать это лучше всего в праздничной обстановке у наряженной елки или за праздничным столом, сопровождая акт дарения добрыми пожеланиями и теплыми словами.
Ещё один способ сделать это время года особенным для детей — укреплять семейные ритуалы и традиции. Это поможет сформировать у них чувство безопасности и причастности к празднику. С годами они узнают, чего ожидать и как правильно участвовать в таких мероприятиях. Например, вы можете: