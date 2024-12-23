Подарки детям на Новый год: интересные идеи для возраста 3, 5, 7, 12 и 17 лет

Как выбрать подарок на Новый год ребенку Подарки для детей от 0 до 3 лет Подарки для детей от 4 до 6 лет Тематические наборы Подарки для физической активности Полезные и познавательные наборы для развития Одежда и аксессуары Подарки для детей от 7 до 12 лет Наборы для творчества и познания окружающего мира Конструктор Гаджеты Подарки для подростков от 13 до 17 лет Подарки-впечатления и сертификаты Планшет и электронная книга Штатив, камера, фон Как дарить подарки Оформление презента Вручение подарка Как провести Новый год с ребенком весело

Детские подарки на Новый год должны отличаться от всех других, которые вы ранее дарили ребенку. Как правило, они дарятся в праздничной обстановке, придающей этому процессу волшебства и сказочности. Но как выбрать тот самый, чтобы не разочаровать малыша?

Как выбрать подарок на Новый год ребенку Как выбрать новогодний подарок ребенку — идеи для всех возрастов . Фото: Изображение Midjourney Предстоящие новогодние и рождественские праздники чаще всего вызывают у взрослых стресс из-за хлопот — ужина, семейных встреч и подарков. Тысячи родителей будут аккуратно выспрашивать у своих детей, чего они хотят на Новый год. При этом остается главный вопрос: какой подарок купить ребенку, у которого уже все есть? На самом деле выбор должен отталкиваться от многих факторов. Во-первых, для кого игрушка? Определите характер ребенка: весёлый, тихий, активный, любознательный, мечтательный, эстет. Во-вторых, ищите подарок по категориям: что-то красивое, чем можно любоваться; что-то полезное, занимающее руки и разум; что-то носимое для красоты и стиля; что-то обучающее для полезных моментов. Что касается возраста детей, то игрушки покупаются в соответствии с их уровнем развития в определенные годы. Как правило, это новорожденные (от 0 до 6 месяцев), возраст малышей (1-3 лет), дети младшего возраста (4-6 лет), младшие школьники (7-10 лет), дети старшего класса (11-12 лет) и подростки (от 13 лет и старше). Подарки для детей от 0 до 3 лет Детские подарки на Новый год от 0 до 3 лет . Фото: Изображение Midjourney Первый Новый год новорожденного — особенное время, но подарки в этом возрасте мало интересуют его. Только примерно с года они могут интересоваться ими, особенно если у ребенка есть старшие братья и сестры, которые тоже что-то распаковывают. Что же подарить им? Мягкое и уютное одеяло — универсальный подарок. Его можно использовать как пелёнку или покрывало для тепла, пока ребёнок спит. Со временем знакомый запах и текстура могут стать настоящим спасением для родителей, которые находятся вне дома с беспокойным малышом.

— универсальный подарок. Его можно использовать как пелёнку или покрывало для тепла, пока ребёнок спит. Со временем знакомый запах и текстура могут стать настоящим спасением для родителей, которые находятся вне дома с беспокойным малышом. Стильный костюмчик с рисунком Деда Мороза наверняка будет создавать праздничное настроение.

с рисунком Деда Мороза наверняка будет создавать праздничное настроение. Прорезыватели всегда пригодятся, так как они помогают успокоить дёсны и являются сенсорными игрушками.

всегда пригодятся, так как они помогают успокоить дёсны и являются сенсорными игрушками. Погремушка идеально подходит для развития у ребёнка зрительно-моторной координации. Самое главное, что она на 100% связана из хлопка, наполнена переработанным полиэстером и установлена на антибактериальном кольце из бука.

идеально подходит для развития у ребёнка зрительно-моторной координации. Самое главное, что она на 100% связана из хлопка, наполнена переработанным полиэстером и установлена на антибактериальном кольце из бука. Пластилин, краски, пазлы, конструкторы на третьем году жизни детей очень многому учат их.

на третьем году жизни детей очень многому учат их. Бизиборд (доска для развития мелкой моторики) научит пальчики малышей лучше слушаться их и займет на долгое время.

(доска для развития мелкой моторики) научит пальчики малышей лучше слушаться их и займет на долгое время. Хорошим новогодним подарком для девочек и мальчиков может стать палатка, детская кухня, собственный верстак или ящик с инструментами. Подарки для детей от 4 до 6 лет Подарки на Новый год для детей от 4 до 6 лет . Фото: Изображение Midjourney В возрасте от 3 лет малыши могут подольше посидеть на месте. Это связано с тем, что они становятся все более любопытными к своему окружению: могут часами строить железнодорожную дорогу, катать машинки и слушать сказки. Тематические наборы Для подарка мальчикам в таком возрасте лучше всего подходит набор игрушек, представляющий собой домик, машинки и фигурки персонажей, особенно из любимого мультика, который подарит малышу много часов увлекательной игры. Сюда входят: поезда

автопарки

гараж

автомобильные многоуровневые парковки

детский аэропорт

гоночные треки

радиоуправляемые автомобили

тематические наборы полицейского, пожарного, военного

конструктор Для девочек 4-6 лет лучшим подарком станет нарядное платье принцессы, сумочки и украшения для волос. Также подойдут наборы: кухонной посуды

детский утюг

игрушечная стиральная машина

коляска для кукол

одежда для пупсов

детская касса для магазина

игрушечная тележка для продуктов

игрушечная ферма

набор доктора или ветеринара Подарки для физической активности Для активных детей, которые не представляют свою жизнь без прыжков на матрасе и уже 1 января могут нарушить утреннюю тишину и покой, лучшим подарком станут надувная ватрушка для горок, санки, футбольный мяч, хоккейная клюшка с шайбой и коньки. Занятия на свежем воздухе способствуют физическому и психическому развитию. Полезные и познавательные наборы для развития Художественные и прикладные материалы для занятий рисованием, живописью и лепкой особенно привлекательны для детей этого возраста, которые начинают осваивать мелкую моторику. В эту категорию могут входить: Большой художественный набор с красками, карандашами и необходимыми аксессуарами

Научный набор «Сделай сам»

Набор для поделок

Настольная игра с фишками и кубиком

Набор ножниц для фигурного вырезания

Набор татуировок

Домино

Водная раскраска

Набор для вязания шапок

Набор для изготовления слаймов Одежда и аксессуары Подарки в виде одежды могут быть практичными и интересными, особенно если они соответствуют личному стилю или предпочтениям вашего ребёнка. Такой подарок гарантирует, что он получит то, чем действительно будет пользоваться, но с индивидуальным подходом. Идеи подарков: Модная пижама или пижама с персонажами

Зимняя куртка или стильные ботинки

Толстовка с капюшоном или любимая мягкая игрушка

Интересные аксессуары с новогодней тематикой — варежки со снеговиком, вязаная шапка как у Деда Мороза, шарф со снежинками. Подарки для детей от 7 до 12 лет Подарки на Новый год для детей от 7 до 12 лет . Фото: Изображение Midjourney Наборы для творчества и познания окружающего мира Для возраста от 7 до 12 лет лучшими подарками на Новый год станут более сложные игрушки. Например, строительный набор, состоящий из мини-кирпичей и цемента, позволят создать настоящий дом своими руками. Его можно рекомендовать в качестве экологически чистой альтернативы пластиковым конструкторам, потому что они сделаны из натуральных материалов: мела, кварцевого песка и красящих пигментов. Для детей, интересующихся природой, набор для выращивания растений станет отличным подарком. Наблюдая, как растут собственные травы или цветы, они научатся терпению и ответственности. К списку можно также добавить: микроскоп

глобус

проектор

интерактивная игрушка

музыкальная колонка

парящий шар

проектор для рисования

гончарный круг Конструктор Лего всегда будет одним из самых популярных подарков для детей, который не выходит из моды. Нет ничего лучше, чем сесть и собрать собственную игрушку, которая отправит в удивительное путешествие. Например, новогодние наборы Lego создают праздничное настроение, при этом дети часто ищут наборы по мотивам своих любимых игр и фильмов, таких как «Гарри Поттер», «Марио», «Звёздные войны», «Ниндзяго» и «Майнкрафт». Гаджеты Современные дети — цифровые аборигены, и технологии занимают важное место в их жизни, помогая учиться по-новому. Отличным вариантом для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет станет детский планшет, в котором можно не только смотреть мультфильмы, но и развиваться, благодаря закаченным играм и головоломкам. Еще одним полезным и практичным подарком станут смарт-часы для детей. Умные устройства оснащены такими функциями, как звонки, отслеживание местоположения, удаленное фото и прослушивание общего фона с часов ребенка. Если у дошкольника имеется все необходимое, можно подарить дополнительные аксессуары: стил-ручка

наушники

музыкальная колонка

подставка под телефон

VR-очки

музыкальный микрофон Подарки для подростков от 13 до 17 лет Подарки на Новый год для подростков от 13 до 17 лет . Фото: Изображение Midjourney В возрасте 13 лет тема выбора подарка становится менее актуальна, так как обычно подростки точно знают, что желают получить на Новый год. Подарки-впечатления и сертификаты Среди родителей молодежи набирает популярность тенденция дарить деньги, подарочные сертификаты и подарки-впечатления. Например, билеты в тематический парк с множеством аттракционов и развлечений для всех возрастов — отличный рождественский подарок. А самое приятное, об этом будут вспоминать ещё несколько недель. Планшет и электронная книга Удобный планшет или электронная книга могут стать идеальным подарком для технически подкованных подростков. Эти устройства, оснащённые образовательными приложениями, играми и рассказами, отлично подходят как для развлечений, так и для обучения на ходу. Планшеты также пригодятся в путешествиях — они могут стать настоящим спасением во время долгих поездок на автомобиле или перелётов. Штатив, камера, фон Ещё одно популярное увлечение подростков — TikTok. Многие из них любят снимать короткие видео, а некоторые мечтают стать звёздами на этой платформе. Поощряя их интересы можно купить круглую лампу, штатив для камеры, светодиодные ленты или необычные фоны. Эти вещи не будут стоить вам целое состояние. Как дарить подарки Как правильно дарить детям подарки . Фото: Изображение Midjourney Оформление презента Неважно что вы дарите, игрушку, гаджет или увлекательное занятие. Главное — подарить так, чтобы пробудит в детях ощущение предстоящего волшебства, оставляя за собой вихрь рвущейся бумаги и восторженные крики. Чтобы создать этот эффект необходимо обязательно упаковать игрушку в нарядную бумагу с бантами или использовать подарочный пакет. Вручение подарка Подарки чаще всего дарятся «от Деда Мороза», оставляя их под елкой. Но дети постарше, которые сомневаются в его существовании, уже могут получать презенты из рук родителей и родственников. Делать это лучше всего в праздничной обстановке у наряженной елки или за праздничным столом, сопровождая акт дарения добрыми пожеланиями и теплыми словами. Как провести Новый год с ребенком весело Ещё один способ сделать это время года особенным для детей — укреплять семейные ритуалы и традиции. Это поможет сформировать у них чувство безопасности и причастности к празднику. С годами они узнают, чего ожидать и как правильно участвовать в таких мероприятиях. Например, вы можете: читайте рождественские и новогодние сборники рассказов и стихотворения;

слушайте любимые рождественские песни

планируйте вместе с детьми посещение магазинов с рождественскими выставками

сфотографируйтесь с Дедом Морозом, на тематических локациях, которые часто предлагают большинство торговых центров

украсьте елку или сделайте украшения вместе

смотрите фильмы на праздничную тематику

готовьте вместе рождественские угощения Читайте также: В чем встретить Новый год-2025: цвета, украшения и макияж, которые принесут богатство Панк, ретро и бантики: какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать Темные шары, парижский шик и ретро: ТОП-5 модных новогодних трендов в 2025 году