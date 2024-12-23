Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и важные даты

Posted 23 декабря, 14:02
Published 23 декабря, 14:02
Modified 23 декабря, 14:02
Updated 23 декабря, 14:02
В православной традиции центральное место занимают двунадесятые праздники — 12 важнейших событий церковного года. Они посвящены жизни Иисуса Христа и Божией Матери. Вот их даты в 2025 году:
Эти праздники отмечаются торжественными богослужениями, при участии всей церковной общины. Каждый праздник связан с определёнными евангельскими событиями, которые учат верующих быть милосердными, благодарными и стремиться к свету Божией благодати.
Главный праздник православного календаря в 2025 году — Светлое Христово Воскресение (Пасха), которое будет праздноваться 20 апреля. Пасха — это торжество победы жизни над смертью. Для подготовки к этому великому дню существует Великий пост, начинающийся 3 марта. Пост включает недели духовного очищения, покаяния и смирения, которые завершаются Светлой седмицей — временем радости и праздничного торжества.
Посты занимают особое место в православной жизни, поскольку помогают верующим сосредоточиться на духовной жизни, борьбе с искушениями и внутренним ростом. В 2025 году нас ждут следующие периоды поста:
Также каждый среду и пятницу, за исключением сплошных седмиц, верующие придерживаются однодневного поста.
Сплошные седмицы — это особые недели, когда пост не соблюдается даже в обычные дни:
В эти дни церковь призывает христиан радоваться, укреплять отношения с близкими и благодарить Бога за Его милости.
Дни поминовения — это время, когда церковь вспоминает души усопших. В 2025 году основные родительские субботы выпадают на следующие даты:
В эти дни верующие молятся за своих усопших родственников, заказывают панихиды в храме и посещают кладбища.