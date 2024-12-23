Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и важные даты

Главный праздник православного календаря в 2025 году — Светлое Христово Воскресение (Пасха), которое будет праздноваться 20 апреля. Пасха — это торжество победы жизни над смертью. Для подготовки к этому великому дню существует Великий пост, начинающийся 3 марта. Пост включает недели духовного очищения, покаяния и смирения, которые завершаются Светлой седмицей — временем радости и праздничного торжества.