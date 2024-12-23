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Posted 23 декабря, 14:02

Published 23 декабря, 14:02

Modified 23 декабря, 14:02

Updated 23 декабря, 14:02

Служительница храма

Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и важные даты

23 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI. Служительница храма
В 2025 году православный календарь наполнен важными датами, периодами постов и радостными праздниками, которые напомнят о ключевых событиях Священной истории и помогут каждому верующему укрепиться в вере.

Самые важные даты 2025 года

В православной традиции центральное место занимают двунадесятые праздники — 12 важнейших событий церковного года. Они посвящены жизни Иисуса Христа и Божией Матери. Вот их даты в 2025 году:

  • Рождество Христово — 7 января
  • Крещение Господне (Богоявление) — 19 января
  • Сретение Господне — 15 февраля
  • Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля
  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 13 апреля
  • Вознесение Господне — 29 мая
  • День Святой Троицы (Пятидесятница) — 8 июня
  • Преображение Господне — 19 августа
  • Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа
  • Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря

Эти праздники отмечаются торжественными богослужениями, при участии всей церковной общины. Каждый праздник связан с определёнными евангельскими событиями, которые учат верующих быть милосердными, благодарными и стремиться к свету Божией благодати.

Православная церковьПравославная церковь
Православная церковь. Фото: 1MI

Важнейший праздник года — Пасха

Главный праздник православного календаря в 2025 году — Светлое Христово Воскресение (Пасха), которое будет праздноваться 20 апреля. Пасха — это торжество победы жизни над смертью. Для подготовки к этому великому дню существует Великий пост, начинающийся 3 марта. Пост включает недели духовного очищения, покаяния и смирения, которые завершаются Светлой седмицей — временем радости и праздничного торжества.

Посты в 2025 году

Посты занимают особое место в православной жизни, поскольку помогают верующим сосредоточиться на духовной жизни, борьбе с искушениями и внутренним ростом. В 2025 году нас ждут следующие периоды поста:

  1. Великий пост — с 3 марта по 19 апреля
  2. Петров пост — с 24 июня по 11 июля
  3. Успенский пост — с 14 по 27 августа
  4. Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января 2026 года

Также каждый среду и пятницу, за исключением сплошных седмиц, верующие придерживаются однодневного поста.

Храм внутриХрам внутри
Храм внутри. Фото: 1MI

Сплошные седмицы

Сплошные седмицы — это особые недели, когда пост не соблюдается даже в обычные дни:

  • Святки — с 7 по 17 января
  • Масленичная неделя — с 24 февраля по 2 марта
  • Светлая седмица — с 21 по 27 апреля
  • Троицкая неделя — с 9 по 15 июня

В эти дни церковь призывает христиан радоваться, укреплять отношения с близкими и благодарить Бога за Его милости.

Поминовение усопших

Дни поминовения — это время, когда церковь вспоминает души усопших. В 2025 году основные родительские субботы выпадают на следующие даты:

  • Мясопустная суббота — 22 февраля
  • Субботы Великого поста — 15, 22, 29 марта и 5 апреля
  • Троицкая родительская суббота — 7 июня
  • Дмитриевская суббота — 1 ноября

В эти дни верующие молятся за своих усопших родственников, заказывают панихиды в храме и посещают кладбища.

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