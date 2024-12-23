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Posted 23 декабря, 08:51

Published 23 декабря, 08:51

Modified 23 декабря, 08:53

Updated 23 декабря, 08:53

Эта улица словно сошла со старой рождественской открытки

Самая новогодняя улица Новосибирска: сочные фото настоящего праздника

23 декабря 2024, 08:51
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Эта улица словно сошла со старой рождественской открытки

В Новосибирске найдена самая новогодняя улица

Сюжет
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Самой сказочной и волшебной можно считать крохотную улицу Закарпатская, жители которой сами украшают дома и пространство вокруг.

На небольшом тупиковом отрезке улицы Закарпатской в микрорайоне Шлюз всего семь частных домов. На протяжении многих лет в начале декабря их жители начинают украшать свои жилища и улицу к Новому году.

Люди все делают за свой счет и своими рукамиЛюди все делают за свой счет и своими руками
Люди все делают за свой счет и своими рукамиЛюди все делают за свой счет и своими руками
Люди все делают за свой счет и своими рукамиЛюди все делают за свой счет и своими руками
Люди все делают за свой счет и своими руками. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Все началось более двадцати лет назад, когда один из местных жителей решил украсить гирляндами елочки, посаженные перед домом. Соседям понравилось, кто-то повесил гирлянду на забор. И началось! Шли годы, елки становились все больше, а общая длина гирлянд составила не одну сотню метров.

Даже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стилеДаже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стиле
Даже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стилеДаже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стиле
Даже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стилеДаже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стиле
Даже номера домов здесь сделали светящимися и в едином стиле. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Совместные заботы по украшению улицы очень сплотили людей. В Новый год все жители нарядятся в сказочные костюмы и пойдут поздравлять друг друга. Вместе соседи отмечают и другие праздники, например, Масленицу.

Иллюминацию включают каждый вечерИллюминацию включают каждый вечер
Иллюминацию включают каждый вечерИллюминацию включают каждый вечер
Иллюминацию включают каждый вечерИллюминацию включают каждый вечер
Иллюминацию включают каждый вечер. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Обычно улица украшена и крупными снежными фигурами. Их еще и раскрашивают, получается вдвойне интересно. Но в этом году очень мало снега, делать скульптуры не из чего.

Если все-таки начнутся снегопады, энтузиасты хотят вернутся к традиции делать снежные скульптурыЕсли все-таки начнутся снегопады, энтузиасты хотят вернутся к традиции делать снежные скульптуры
Если все-таки начнутся снегопады, энтузиасты хотят вернутся к традиции делать снежные скульптуры. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Относительно широкую известность Закарпатская получила несколько лет назад. Теперь сюда специально приезжают погулять горожане из всех районов Новосибирска. Авторы новогодней сказки не против такого внимания, просят только не шуметь и не парковать автомобили на узкой улочке. Машину можно оставить на большой стояночной площадке у торгового центра в нескольких десятках метров.

Иллюминацию зажигают каждый вечерИллюминацию зажигают каждый вечер
Иллюминацию зажигают каждый вечерИллюминацию зажигают каждый вечер
Иллюминацию зажигают каждый вечерИллюминацию зажигают каждый вечер
Иллюминацию зажигают каждый вечер. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Закарпатская будет радовать огнями до конца января. Между прочим, на соседней улице, Вахтангова, тоже часть домов украшают гирляндами. Пока не так обильно, но начало положено.

В новогоднюю ночь здесь иллюминацию не будут выключать до утраВ новогоднюю ночь здесь иллюминацию не будут выключать до утра
В новогоднюю ночь здесь иллюминацию не будут выключать до утра. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Ранее мы рассказывали о вариантах необычной встречи Нового года.

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