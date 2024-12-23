Самая новогодняя улица Новосибирска: сочные фото настоящего праздника

Posted 23 декабря, 08:51
Published 23 декабря, 08:51
Modified 23 декабря, 08:53
Updated 23 декабря, 08:53
На небольшом тупиковом отрезке улицы Закарпатской в микрорайоне Шлюз всего семь частных домов. На протяжении многих лет в начале декабря их жители начинают украшать свои жилища и улицу к Новому году.
Все началось более двадцати лет назад, когда один из местных жителей решил украсить гирляндами елочки, посаженные перед домом. Соседям понравилось, кто-то повесил гирлянду на забор. И началось! Шли годы, елки становились все больше, а общая длина гирлянд составила не одну сотню метров.
Совместные заботы по украшению улицы очень сплотили людей. В Новый год все жители нарядятся в сказочные костюмы и пойдут поздравлять друг друга. Вместе соседи отмечают и другие праздники, например, Масленицу.
Обычно улица украшена и крупными снежными фигурами. Их еще и раскрашивают, получается вдвойне интересно. Но в этом году очень мало снега, делать скульптуры не из чего.
Относительно широкую известность Закарпатская получила несколько лет назад. Теперь сюда специально приезжают погулять горожане из всех районов Новосибирска. Авторы новогодней сказки не против такого внимания, просят только не шуметь и не парковать автомобили на узкой улочке. Машину можно оставить на большой стояночной площадке у торгового центра в нескольких десятках метров.
Закарпатская будет радовать огнями до конца января. Между прочим, на соседней улице, Вахтангова, тоже часть домов украшают гирляндами. Пока не так обильно, но начало положено.