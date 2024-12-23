Самая новогодняя улица Новосибирска: сочные фото настоящего праздника

Относительно широкую известность Закарпатская получила несколько лет назад. Теперь сюда специально приезжают погулять горожане из всех районов Новосибирска. Авторы новогодней сказки не против такого внимания, просят только не шуметь и не парковать автомобили на узкой улочке. Машину можно оставить на большой стояночной площадке у торгового центра в нескольких десятках метров.