Шокирующий прогноз — кофе подорожает на 50% в 2025 году

Производитель предупредил о росте цен на кофе в России в 2025 году на 30-40% в целом по рынку. При этом прогноз экономистов в данной сфере можно считать более пессимистичным для любителей напитка — к началу второго полугодия цены вырастут в 1,5 раза (на 50%). Стоимость растворимого кофе и вовсе может подняться на 60%. Такой прогноз экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко озвучила интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Кроме того, эксперт предупредила о росте цен на кондитерские изделия, в особенности на горький шоколад, на 45% в следующем году на фоне подорожания какао-бобов.