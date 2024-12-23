Стало известно, когда откроют ледовый городок на набережной в Новосибирске

Откроются все развлечения 30 декабря с 11 часов. Проработает городок до 10 марта следующего года. Вход для с 15 лет стоит 600 рублей, для детей от 4 до 14 лет делается скидка на 100 рублей. Бесплатно пройти могут дети до 3 лет, участники СВО и люди с ограниченными возможностями.