Стало известно, когда откроют ледовый городок на набережной в Новосибирске

Posted 23 декабря, 06:34
Published 23 декабря, 06:34
Modified 23 декабря, 06:36
Updated 23 декабря, 06:36
В этом году тему для ледового городка связали с поэтом Александром Пушкиным. На Михайловской набережной уже создают различные скульптуры и аттракционы, включая тех, которые связаны с литературным классиком.
Откроются все развлечения 30 декабря с 11 часов. Проработает городок до 10 марта следующего года. Вход для с 15 лет стоит 600 рублей, для детей от 4 до 14 лет делается скидка на 100 рублей. Бесплатно пройти могут дети до 3 лет, участники СВО и люди с ограниченными возможностями.
Тем временем в Новосибирск приехал Дед Мороз. Он открыл свою резиденцию. Теперь любой желающий может загадать желание у сказочного волшебника.