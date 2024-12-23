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Posted 23 декабря, 06:34

Published 23 декабря, 06:34

Modified 23 декабря, 06:36

Updated 23 декабря, 06:36

Городок еще закрыт

Стало известно, когда откроют ледовый городок на набережной в Новосибирске

23 декабря 2024, 06:34
Фото: atas.info. Городок еще закрыт
В Новосибирске обозначили дату, когда горожане смогут войти в ледовый городок, о чем проинформировали его представители.

В этом году тему для ледового городка связали с поэтом Александром Пушкиным. На Михайловской набережной уже создают различные скульптуры и аттракционы, включая тех, которые связаны с литературным классиком.

Откроются все развлечения 30 декабря с 11 часов. Проработает городок до 10 марта следующего года. Вход для с 15 лет стоит 600 рублей, для детей от 4 до 14 лет делается скидка на 100 рублей. Бесплатно пройти могут дети до 3 лет, участники СВО и люди с ограниченными возможностями.

Тем временем в Новосибирск приехал Дед Мороз. Он открыл свою резиденцию. Теперь любой желающий может загадать желание у сказочного волшебника.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Набережная#Михайловская набережная#Новый год#Ледовый городок
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