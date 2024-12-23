Трафик почти на дне: YouTube окончательно заблокируют в России

Трафик YouTube в России достиг рекордно низкого уровня. По данным Google, с середины декабря 2024 года наблюдается устойчивое снижение показателей, которые к 23 декабря упали до 14,097 единицы. Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 43,194 единицы, что означает снижение более чем на 67% за год.