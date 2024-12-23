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Posted 23 декабря, 12:48

Published 23 декабря, 12:48

Modified 23 декабря, 12:51

Updated 23 декабря, 12:51

Видеохостинг YouTube

Трафик почти на дне: YouTube окончательно заблокируют в России

23 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI. Видеохостинг YouTube

YouTube могут окончательно заблокировать в России

YouTube в России становится все менее популярным из-за сложности его использования, о чем говорят последние данные посещаемости.

Трафик падает, а блокировка приближается

Трафик YouTube в России достиг рекордно низкого уровня. По данным Google, с середины декабря 2024 года наблюдается устойчивое снижение показателей, которые к 23 декабря упали до 14,097 единицы. Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 43,194 единицы, что означает снижение более чем на 67% за год.

На фоне этих данных резко возросло количество жалоб пользователей на невозможность доступа к видеохостингу. Согласно сервису «Сбой.рф», пик обращений пришёлся на 19 декабря, когда зафиксировано 8,6 тысячи жалоб за день. Однако после этого ситуация стабилизировалась.

Сбой.рфСбой.рф
Сбой.рф. Фото: скриншот

Сложившаяся ситуация — результат многолетнего противостояния. Роскомнадзор обвинил Google, владельца YouTube, в отказе соблюдать российское законодательство и прекратившейся поддержке серверной инфраструктуры.

«Компания Google официально ушла из России ещё два года назад, что сказалось на качестве работы сервиса», — ранее заявили представители Роскомнадзора.

Сам Google открещивается от проблем, утверждая, что замедление не связано с их действиями. Между тем, независимые эксперты отмечают рост доли пользователей, сталкивающихся с неудачными попытками загрузки контента — до 25% от всех просмотров.

Последтсвия замедления

Несмотря на замедление YouTube, рынок видеохостинга не стоит на месте. Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что трафик перетекает на российские площадки:

«Половина трафика YouTube уже освоена отечественными сервисами, такими как VK Видео и Rutube».

Многие популярные блогеры заранее подготовились к возможной блокировке. Например, дизайнер Артемий Лебедев неоднократно жаловался на блокировку своих каналов на YouTube: «Я продолжаю открывать новые каналы, но их стирают один за другим».

Экран телефонаЭкран телефона
Экран телефона. Фото: 1MI

Экс-советник президента Герман Клименко считает, что фактически YouTube уже заблокирован.

«Это вопрос времени и готовности российских площадок взять на себя весь трафик. VK Видео, например, вырос с 4 до 40 миллионов пользователей», — отметил Клименко.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил:

«Проблема скорее на стороне YouTube, чем на нашей. Они должны соблюдать наши законы и не использовать платформу в политических целях».

Он также отметил рост популярности отечественных сервисов и конкуренцию, которая усиливается благодаря текущей ситуации.

Что делать пользователям?

Снижение доступности YouTube подталкивает россиян искать альтернативы. Для просмотра контента всё чаще используются VK Видео, Telegram и Rutube. Однако многие жалуются на ограниченный выбор контента и технические сложности.

В условиях неопределённости пользователи также обратили внимание на VPN-сервисы. Однако даже с ним трафик YouTube падает.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Россия#Блокировка#Роскомнадзор#YouTube#Владимир Путин#Google
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