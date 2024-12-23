Трафик почти на дне: YouTube окончательно заблокируют в России

Posted 23 декабря, 12:48
Published 23 декабря, 12:48
Modified 23 декабря, 12:51
Updated 23 декабря, 12:51
Трафик YouTube в России достиг рекордно низкого уровня. По данным Google, с середины декабря 2024 года наблюдается устойчивое снижение показателей, которые к 23 декабря упали до 14,097 единицы. Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 43,194 единицы, что означает снижение более чем на 67% за год.
На фоне этих данных резко возросло количество жалоб пользователей на невозможность доступа к видеохостингу. Согласно сервису «Сбой.рф», пик обращений пришёлся на 19 декабря, когда зафиксировано 8,6 тысячи жалоб за день. Однако после этого ситуация стабилизировалась.
Сложившаяся ситуация — результат многолетнего противостояния. Роскомнадзор обвинил Google, владельца YouTube, в отказе соблюдать российское законодательство и прекратившейся поддержке серверной инфраструктуры.
«Компания Google официально ушла из России ещё два года назад, что сказалось на качестве работы сервиса», — ранее заявили представители Роскомнадзора.
Сам Google открещивается от проблем, утверждая, что замедление не связано с их действиями. Между тем, независимые эксперты отмечают рост доли пользователей, сталкивающихся с неудачными попытками загрузки контента — до 25% от всех просмотров.
Несмотря на замедление YouTube, рынок видеохостинга не стоит на месте. Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что трафик перетекает на российские площадки:
«Половина трафика YouTube уже освоена отечественными сервисами, такими как VK Видео и Rutube».
Многие популярные блогеры заранее подготовились к возможной блокировке. Например, дизайнер Артемий Лебедев неоднократно жаловался на блокировку своих каналов на YouTube: «Я продолжаю открывать новые каналы, но их стирают один за другим».
Экс-советник президента Герман Клименко считает, что фактически YouTube уже заблокирован.
«Это вопрос времени и готовности российских площадок взять на себя весь трафик. VK Видео, например, вырос с 4 до 40 миллионов пользователей», — отметил Клименко.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил:
«Проблема скорее на стороне YouTube, чем на нашей. Они должны соблюдать наши законы и не использовать платформу в политических целях».
Он также отметил рост популярности отечественных сервисов и конкуренцию, которая усиливается благодаря текущей ситуации.
Снижение доступности YouTube подталкивает россиян искать альтернативы. Для просмотра контента всё чаще используются VK Видео, Telegram и Rutube. Однако многие жалуются на ограниченный выбор контента и технические сложности.
В условиях неопределённости пользователи также обратили внимание на VPN-сервисы. Однако даже с ним трафик YouTube падает.