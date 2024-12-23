В Новосибирске к сотрудникам Минпромторга пришли с обысками

Следователи проводят расследование. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей, оплаченных из бюджета региона при исполнении государственных контрактов. Ранее бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки.