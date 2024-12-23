atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 04:13

Published 23 декабря, 04:13

Modified 23 декабря, 04:15

Updated 23 декабря, 04:15

Возбуждены дела

В Новосибирске к сотрудникам Минпромторга пришли с обысками

23 декабря 2024, 04:13
Фото: 1MI. Возбуждены дела
Сотрудников Минпромторга обвинили в превышении полномочий, подробности дала прокуратура.

Начальника отдела мониторинга рынка министерства промышленности Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов Наталью Зырянову обвинили в превышении полномочий.

По версии прокуратуры, они могли нарушить закон в сфере госзакупок, заранее сообщая юрлицу конфиденциальные данные о предстоящих закупках, цене и сроках.

Следователи проводят расследование. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей, оплаченных из бюджета региона при исполнении государственных контрактов. Ранее бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки.

В Новосибирске арестовали высокопоставленного полицейского
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-5 самых странных арестованных вещей назвали приставы в НовосибирскеВ Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детейЭкс-директора «Метро МиР» Мысика будут судить в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Задержание#Мошенничество#Уголовное дело#Минпромторг#Превышение полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика