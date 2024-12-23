В Новосибирске к сотрудникам Минпромторга пришли с обысками

Posted 23 декабря, 04:13
Published 23 декабря, 04:13
Modified 23 декабря, 04:15
Updated 23 декабря, 04:15
Начальника отдела мониторинга рынка министерства промышленности Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов Наталью Зырянову обвинили в превышении полномочий.
По версии прокуратуры, они могли нарушить закон в сфере госзакупок, заранее сообщая юрлицу конфиденциальные данные о предстоящих закупках, цене и сроках.
Следователи проводят расследование. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей, оплаченных из бюджета региона при исполнении государственных контрактов. Ранее бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки.