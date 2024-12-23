В Новосибирске мужчина сделал необычное предложение руки и сердца

Posted 23 декабря, 02:54
Published 23 декабря, 02:54
Modified 23 декабря, 02:56
Updated 23 декабря, 02:56
Романтик придумал необычный способ сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Мужчина ехал с невестой в автомобиле по Октябрьскому мосту, когда перед ними выстроились три машины с различными надписями. На них было написано «Яна», «выходи», «за меня».
Большинство инициативу мужчины оценили, а некоторая часть горожан осудила его за аварийную ситуацию на дороге. Большую часть комментаторов интересует, ответила ли «Яна» согласием.
Ранее мы рассказали, как в Новосибирске не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ. Школьник сильно пострадал.