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Posted 23 декабря, 02:54

Published 23 декабря, 02:54

Modified 23 декабря, 02:56

Updated 23 декабря, 02:56

Предложение сделано

В Новосибирске мужчина сделал необычное предложение руки и сердца

23 декабря 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney. Предложение сделано
В Новосибирске девушке сделали необычное предложение руки и сердца, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Романтик придумал необычный способ сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Мужчина ехал с невестой в автомобиле по Октябрьскому мосту, когда перед ними выстроились три машины с различными надписями. На них было написано «Яна», «выходи», «за меня».

Большинство инициативу мужчины оценили, а некоторая часть горожан осудила его за аварийную ситуацию на дороге. Большую часть комментаторов интересует, ответила ли «Яна» согласием.

Фото: АСТ-54

Ранее мы рассказали, как в Новосибирске не нашли виновных в избиении подростка в ТЦ. Школьник сильно пострадал.

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