В Новосибирске началась шестидневная рабочая — она будет последней перед Новым годом

Posted 22 декабря, 23:12
Published 22 декабря, 23:12
Modified 22 декабря, 23:12
Updated 22 декабря, 23:12
В Новосибирске шестидневка затронет сотрудников самых разных сфер — от промышленности до сферы услуг. Юристы напоминают, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, а значит, подготовку к праздникам лучше начать заранее, чтобы избежать суеты.
Завершив рабочую неделю в субботу, жители Новосибирска получат заслуженный отдых. Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января, включая Рождество.