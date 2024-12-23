В Новосибирске началась шестидневная рабочая — она будет последней перед Новым годом

В Новосибирске шестидневка затронет сотрудников самых разных сфер — от промышленности до сферы услуг. Юристы напоминают, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, а значит, подготовку к праздникам лучше начать заранее, чтобы избежать суеты.