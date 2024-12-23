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Posted 22 декабря, 23:12

Published 22 декабря, 23:12

Modified 22 декабря, 23:12

Updated 22 декабря, 23:12

Сотрудники офиса

В Новосибирске началась шестидневная рабочая — она будет последней перед Новым годом

22 декабря 2024, 23:12
Фото: 1MI. Сотрудники офиса

В Новосибирске началась шестидневная рабочая

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Жителей Новосибирска и всей России ожидает напряженная трудовая неделя с 23 по 28 декабря. Это связано с переносом выходного дня 30 декабря на понедельник, чтобы обеспечить длинные новогодние каникулы.

В Новосибирске шестидневка затронет сотрудников самых разных сфер — от промышленности до сферы услуг. Юристы напоминают, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, а значит, подготовку к праздникам лучше начать заранее, чтобы избежать суеты.

Завершив рабочую неделю в субботу, жители Новосибирска получат заслуженный отдых. Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января, включая Рождество.

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