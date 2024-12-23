В Новосибирске объявлен режим «черного неба» — чем травят горожан

Posted 23 декабря, 11:24
Published 23 декабря, 11:24
Modified 23 декабря, 11:26
Updated 23 декабря, 11:26
В столице Сибири установлен режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в воздухе, известный как «черное небо». Ограничения начались 23 декабря в 16:00 и продлятся до 16:00 24 декабря.
Феномен возникает в результате безветренной погоды, способствующей образованию приземной инверсии — температурного слоя, при котором воздух у земли холоднее, чем в верхних слоях атмосферы. В таких условиях загрязняющие вещества, такие как выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий, задерживаются вблизи поверхности.
Во время действия режима «черного неба» предприятиям предписано сократить объем выбросов. Жителям города рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, минимизировать использование личных автомобилей, закрывать окна в жилых помещениях.
В течение суток температура воздуха ночью составит -17…-19°C, в пригороде — до -21°C. Днем ожидается -11…-13°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, с юго-восточным ветром скоростью 2-7 м/с. Возможны туман и изморозь.