В Новосибирске объявлен режим «черного неба» — чем травят горожан

Феномен возникает в результате безветренной погоды, способствующей образованию приземной инверсии — температурного слоя, при котором воздух у земли холоднее, чем в верхних слоях атмосферы. В таких условиях загрязняющие вещества, такие как выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий, задерживаются вблизи поверхности.