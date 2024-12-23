В Новосибирске партия «Новые люди» подвела итоги обучения для будущих кандидатов

Posted 23 декабря, 06:11
Published 23 декабря, 06:11
Modified 23 декабря, 06:11
Updated 23 декабря, 06:11
Его идея состоит в том, чтобы предоставить каждому новосибирцу возможности и знания для того, чтобы в будущем стать городским или областным депутатом.
Выпускниками курса стало больше шестидесяти человек разных возрастов и профессий. Большинство из них ранее не имело большого политического опыта. Вместе с тем они занимались благотворительными, волонтёрскими и другими проектами.
Курс включал занятия, посвящённые разным аспектам предвыборной кампании: структуре избирательного штаба, изучению проблем районов, организации встреч с жителями, грамотной работе с медиа.
«Мы строим политики по-новому: честно и открыто. В Новосибирской области у нас уже сформировалась большая и сильная команда. Вместе с тем мы всегда открыты для новых идей и предложений. Наши двери всегда открыты для всех, кто не просто хочет перемен в Новосибирской области, а готов их приближать своим примером. Для таких людей мы открыли курс „Дело в политике“. Успели рассказать о себе, своих законопроектах и идеологии. Одновременно познакомились с будущими потенциальными кандидатами. Это замечательные, открытые люди. Отсутствие опыта в политике они компенсируют желанием приносить реальную пользу жителям Новосибирска», — говорит депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.
Она добавила, что более детальное обучение будущих кандидатов продолжится уже в после новогодних праздников. Одновременно начнётся новый сезон курса «Дело в политике». На этот раз возможность присоединиться к нему будет не только у новосибирцев, но и у жителей области. Анонсы появятся в официальной группе «Новых людей» в Новосибирской области.
Напомним, в сентябре следующего года в Новосибирской области пройдут масштабные выборы. Обновится состав Законодательного собрания Новосибирской области, горсовета Новосибирска, районных советов депутатов.