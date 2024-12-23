В Новосибирске партия «Новые люди» подвела итоги обучения для будущих кандидатов

«Мы строим политики по-новому: честно и открыто. В Новосибирской области у нас уже сформировалась большая и сильная команда. Вместе с тем мы всегда открыты для новых идей и предложений. Наши двери всегда открыты для всех, кто не просто хочет перемен в Новосибирской области, а готов их приближать своим примером. Для таких людей мы открыли курс „Дело в политике“. Успели рассказать о себе, своих законопроектах и идеологии. Одновременно познакомились с будущими потенциальными кандидатами. Это замечательные, открытые люди. Отсутствие опыта в политике они компенсируют желанием приносить реальную пользу жителям Новосибирска», — говорит депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.