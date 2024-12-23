atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 06:11

Published 23 декабря, 06:11

Modified 23 декабря, 06:11

Updated 23 декабря, 06:11

В Новосибирске партия «Новые люди» подвела итоги обучения для будущих кандидатов

В Новосибирске партия «Новые люди» подвела итоги обучения для будущих кандидатов

23 декабря 2024, 06:11
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Полуторамесячное обучение, постоянные встречи с профессионалами сферы политики и практические задания — так прошёл обучающий курс «Дело в политике» партии «Новые люди».

Его идея состоит в том, чтобы предоставить каждому новосибирцу возможности и знания для того, чтобы в будущем стать городским или областным депутатом.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Выпускниками курса стало больше шестидесяти человек разных возрастов и профессий. Большинство из них ранее не имело большого политического опыта. Вместе с тем они занимались благотворительными, волонтёрскими и другими проектами.

Курс включал занятия, посвящённые разным аспектам предвыборной кампании: структуре избирательного штаба, изучению проблем районов, организации встреч с жителями, грамотной работе с медиа.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Мы строим политики по-новому: честно и открыто. В Новосибирской области у нас уже сформировалась большая и сильная команда. Вместе с тем мы всегда открыты для новых идей и предложений. Наши двери всегда открыты для всех, кто не просто хочет перемен в Новосибирской области, а готов их приближать своим примером. Для таких людей мы открыли курс „Дело в политике“. Успели рассказать о себе, своих законопроектах и идеологии. Одновременно познакомились с будущими потенциальными кандидатами. Это замечательные, открытые люди. Отсутствие опыта в политике они компенсируют желанием приносить реальную пользу жителям Новосибирска», — говорит депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Она добавила, что более детальное обучение будущих кандидатов продолжится уже в после новогодних праздников. Одновременно начнётся новый сезон курса «Дело в политике». На этот раз возможность присоединиться к нему будет не только у новосибирцев, но и у жителей области. Анонсы появятся в официальной группе «Новых людей» в Новосибирской области.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Напомним, в сентябре следующего года в Новосибирской области пройдут масштабные выборы. Обновится состав Законодательного собрания Новосибирской области, горсовета Новосибирска, районных советов депутатов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика