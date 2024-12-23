В Новосибирске подняли тариф на проезд — сколько теперь стоит поездка

Posted 23 декабря, 03:58
Published 23 декабря, 03:58
Modified 23 декабря, 04:01
Updated 23 декабря, 04:01
Теперь поездка обойдется горожанам в 40 рублей. Причем рост стоимости, как заметили жители Новосибирска, затронул не только автобусы — поездки также стали дороже в метро, троллейбусах и трамваях.
В мэрии объяснили необходимость увеличения стоимости проезда ростом расходов на техническое обслуживание транспорта, ремонт оборудования, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда сотрудников. По словам представителей администрации, повышение тарифа позволит сохранить стабильность работы транспортной системы и улучшить качество обслуживания.
Новосибирск четвертый год подряд пересматривает тарифы на проезд в декабре. В 2023 году стоимость выросла с 30 до 35 рублей, а за два года рост составил 33%. Реакция жителей Новосибирска на повышение оказалась неоднозначной. Многие пассажиры недовольны, особенно те, кто пользуется общественным транспортом ежедневно.
На фоне повышения тарифов в мэрии рассказали, что в период новогодних каникул, с 28 декабря по 12 января, учащиеся школ смогут осуществлять поездки в общественном транспорте бесплатно. Льгота будет действовать в метро, троллейбусах, трмваях ряде автобусных маршрутов.