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Posted 23 декабря, 03:58

Published 23 декабря, 03:58

Modified 23 декабря, 04:01

Updated 23 декабря, 04:01

Валидатор в общественном транспорте

В Новосибирске подняли тариф на проезд — сколько теперь стоит поездка

23 декабря 2024, 03:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Валидатор в общественном транспорте

В Новосибирске с понедельника подорожал проезд в общественном транспорте

С 23 декабря 2024 года в Новосибирске выросли тарифы на проезд в муниципальном транспорте, заметили горожане.

Теперь поездка обойдется горожанам в 40 рублей. Причем рост стоимости, как заметили жители Новосибирска, затронул не только автобусы — поездки также стали дороже в метро, троллейбусах и трамваях.

В мэрии объяснили необходимость увеличения стоимости проезда ростом расходов на техническое обслуживание транспорта, ремонт оборудования, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда сотрудников. По словам представителей администрации, повышение тарифа позволит сохранить стабильность работы транспортной системы и улучшить качество обслуживания.

Новосибирск четвертый год подряд пересматривает тарифы на проезд в декабре. В 2023 году стоимость выросла с 30 до 35 рублей, а за два года рост составил 33%. Реакция жителей Новосибирска на повышение оказалась неоднозначной. Многие пассажиры недовольны, особенно те, кто пользуется общественным транспортом ежедневно.

На фоне повышения тарифов в мэрии рассказали, что в период новогодних каникул, с 28 декабря по 12 января, учащиеся школ смогут осуществлять поездки в общественном транспорте бесплатно. Льгота будет действовать в метро, троллейбусах, трмваях ряде автобусных маршрутов.

Как относитесь к повышению стоимости в общественном транспорте?
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В Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Льготы#Тарифы#Троллейбусы#Общественный транспорт#Автобусы#Трамваи#Проезд#Опросы
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