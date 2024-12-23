В Новосибирске подняли тариф на проезд — сколько теперь стоит поездка

Новосибирск четвертый год подряд пересматривает тарифы на проезд в декабре. В 2023 году стоимость выросла с 30 до 35 рублей, а за два года рост составил 33%. Реакция жителей Новосибирска на повышение оказалась неоднозначной. Многие пассажиры недовольны, особенно те, кто пользуется общественным транспортом ежедневно.