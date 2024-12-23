atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 10:51

Published 23 декабря, 10:51

Modified 23 декабря, 10:53

Updated 23 декабря, 10:53

Место происшествия

В Новосибирске при пожаре в доме на улице Курганской погибла женщина

23 декабря 2024, 10:51
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области. Место происшествия
23 декабря в Новосибирске произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Курганской, закончившийся гибелью женщины, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло четвертом часу в понедельник 23 декабря на улице Курганской. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в подъезде. Пламя разгорелось на пятом этаже, откудо потребовалось эвакуировать женщину. Его вынесли из подъезда и передали бригаде скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось — смерть была констатирована на месте.

Пожар охватил площадь всего 3 квадратных метра, повредив мебель и домашние вещи. Благодаря оперативной работе огнеборцев, ликвидация возгорания заняла всего 11 минут, что позволило предотвратить его распространение на другие квартиры.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая займётся установлением обстоятельств и причин трагедии.

Напомним, ранее страшный пожар в Ордынском районе. Он унес жизнь двух малолетних детей, которые во время возгарания находились дома одни.

Названа причина гибели детей при пожаре в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске произошел пожар в отделении СбербанкаВ Новосибирской области мужчина погиб при пожаре в банеПожар на лодочной станции в Новосибирске — что произошло
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Смерть#МЧС#Возгорание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика