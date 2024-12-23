В Новосибирске при пожаре в доме на улице Курганской погибла женщина

Возгорание произошло четвертом часу в понедельник 23 декабря на улице Курганской. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в подъезде. Пламя разгорелось на пятом этаже, откудо потребовалось эвакуировать женщину. Его вынесли из подъезда и передали бригаде скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось — смерть была констатирована на месте.