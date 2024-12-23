В Новосибирске при пожаре в доме на улице Курганской погибла женщина

Posted 23 декабря, 10:51
Published 23 декабря, 10:51
Modified 23 декабря, 10:53
Updated 23 декабря, 10:53
Возгорание произошло четвертом часу в понедельник 23 декабря на улице Курганской. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в подъезде. Пламя разгорелось на пятом этаже, откудо потребовалось эвакуировать женщину. Его вынесли из подъезда и передали бригаде скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось — смерть была констатирована на месте.
Пожар охватил площадь всего 3 квадратных метра, повредив мебель и домашние вещи. Благодаря оперативной работе огнеборцев, ликвидация возгорания заняла всего 11 минут, что позволило предотвратить его распространение на другие квартиры.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая займётся установлением обстоятельств и причин трагедии.
Напомним, ранее страшный пожар в Ордынском районе. Он унес жизнь двух малолетних детей, которые во время возгарания находились дома одни.