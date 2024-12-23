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Posted 23 декабря, 02:31

Published 23 декабря, 02:31

Modified 23 декабря, 02:33

Updated 23 декабря, 02:33

Дедушка ждет гостей

В Новосибирской области поселился Дед Мороз

23 декабря 2024, 02:31
Фото: atas.info. Дедушка ждет гостей
В Новосибирском зоопарке живет Дед Мороз: в зверинце рассказали, когда можно посетить его резиденцию.

В Новосибирской области резиденция открылась прямо на территории зоопарка. Дед Мороз находится возле живописного места, рядом с северными оленями.

Он ежедневно принимает гостей и слушает их желания. Прийти к нему можно с 12 до 16 часов. Дом Дедушки проработает до 7 января следующего года. Главный волшебник ждет всех гостей.

Также мы рассказывали трогательную историю рождения северного олененка. Эти животные давно живут в зверинце и привлекают посетителей яркой внешностью.

Недавно новосибирским двойняшкам Белке и Стрелке исполнилось 2 года. Они отметили свой день, поедая вкусное угощение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Дед Мороз#Новосибирский зоопарк
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