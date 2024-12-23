В Новосибирской области поселился Дед Мороз

Posted 23 декабря, 02:31
Published 23 декабря, 02:31
Modified 23 декабря, 02:33
Updated 23 декабря, 02:33
В Новосибирской области резиденция открылась прямо на территории зоопарка. Дед Мороз находится возле живописного места, рядом с северными оленями.
Он ежедневно принимает гостей и слушает их желания. Прийти к нему можно с 12 до 16 часов. Дом Дедушки проработает до 7 января следующего года. Главный волшебник ждет всех гостей.
Также мы рассказывали трогательную историю рождения северного олененка. Эти животные давно живут в зверинце и привлекают посетителей яркой внешностью.
Недавно новосибирским двойняшкам Белке и Стрелке исполнилось 2 года. Они отметили свой день, поедая вкусное угощение.