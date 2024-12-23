В Первомайском районе Новосибирска разрешили строительство бетонного завода

Разрешение получил ИП Гумрах Абдуллазаде, который возглавляет ООО «ОлимпияСтрой-М». Документ действует до 22 декабря 2026 года. Объект планируют возвести на территории, размер которой — 81,78 тысячи квадратных метров по улице Тухачевского, 21, Производственный объект будет площадью 8,42 тысячи квадратных метров. Проект включает КПП, административно-бытовой комплекс, бетоносмесительную установку, парогенератор, а также несколько типов складов для песка, щебня и песко-гравийной смеси, что обеспечит бесперебойную работу предприятия.