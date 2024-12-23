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Posted 23 декабря, 10:38

Published 23 декабря, 10:38

Modified 23 декабря, 10:40

Updated 23 декабря, 10:40

Трубы завода

В Первомайском районе Новосибирска разрешили строительство бетонного завода

23 декабря 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney. Трубы завода
В Первомайском районе Новосибирска до 2026 года хотят возвести предприятие по производству бетона и раствора. Разрешение выдано управление архитектурно-строительной инспекции мэрии.

Разрешение получил ИП Гумрах Абдуллазаде, который возглавляет ООО «ОлимпияСтрой-М». Документ действует до 22 декабря 2026 года. Объект планируют возвести на территории, размер которой — 81,78 тысячи квадратных метров по улице Тухачевского, 21, Производственный объект будет площадью 8,42 тысячи квадратных метров. Проект включает КПП, административно-бытовой комплекс, бетоносмесительную установку, парогенератор, а также несколько типов складов для песка, щебня и песко-гравийной смеси, что обеспечит бесперебойную работу предприятия.

Новый завод станет важной частью промышленной инфраструктуры Новосибирска. Производство бетона и раствора позволит укрепить строительный сектор региона. Эти материалы широко применяются в возведении жилых и коммерческих зданий, а также в развитии транспортной инфраструктуры. Проект предполагает создание рабочих мест как на этапе строительства, так и во время эксплуатации завода.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Строительство#Инфраструктура#Бетонный завод#Рабочие места
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