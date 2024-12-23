WhatsApp скоро заблокируют: что ждет популярный мессенджер

Posted 23 декабря, 15:46
Published 23 декабря, 15:46
Modified 23 декабря, 15:48
Updated 23 декабря, 15:48
WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире, остается последним крупным продуктом компании Meta*, продолжающим работать в России после блокировки других сервисов корпорации в 2022 году. Однако его будущее на территории страны теперь под большим вопросом.
19 декабря 2024 года Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это означает, что сервис обязан:
В прошлом WhatsApp неоднократно штрафовали за отказ локализовать данные, а также за игнорирование требований сотрудничества с властями. В числе прочего, компания не реагировала на запросы, касающиеся предотвращения террористических угроз и экстремистской деятельности.
По словам зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, вероятность блокировки WhatsApp остается высокой. Он отметил, что примером служит недавняя блокировка мессенджера Viber, что демонстрирует готовность российских властей принимать жесткие меры.
Заместитель председателя Комитета Госдумы Олег Матвейчев добавил, что через WhatsApp активно распространяются экстремистские идеи, вербуют участников для незаконной деятельности, а сам мессенджер не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами.
«Мы не требуем серьезных изменений в политике модерации сервиса, но ожидаем готовности к диалогу. Сейчас мяч на стороне WhatsApp», — заявил Матвейчев.
Если блокировка все же произойдет, российским пользователям придется искать альтернативные решения. Telegram, который уже лидирует по популярности, может укрепить свои позиции. Кроме того, на рынке активно развиваются российские аналоги, такие как «VK Мессенджер» и другие локальные приложения, которые соответствуют требованиям законодательства.
Однако эксперты предупреждают: даже если WhatsApp будет заблокирован, это не гарантирует полной защиты от угроз, связанных с использованием других иностранных сервисов.
*признана экстремистской и запрещена на территории РФ