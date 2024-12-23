WhatsApp скоро заблокируют: что ждет популярный мессенджер

Если блокировка все же произойдет, российским пользователям придется искать альтернативные решения. Telegram, который уже лидирует по популярности, может укрепить свои позиции. Кроме того, на рынке активно развиваются российские аналоги, такие как «VK Мессенджер» и другие локальные приложения, которые соответствуют требованиям законодательства.