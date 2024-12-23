Юная невеста Лепса поддержала певца в мини-платье

Аврора, обучающаяся на дизайнера в Лондоне, долгое время поддерживала отношения с артистом на расстоянии. Однако, под Новый год, она решила прилететь в Москву, чтобы быть рядом с женихом. Несмотря на занятость, певец выразил готовность уделять возлюбленной внимание, однако признался, что строить долгосрочные планы ему пока сложно из-за 44-летней разницы в возрасте.