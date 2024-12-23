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Posted 23 декабря, 13:13

Published 23 декабря, 13:13

Modified 23 декабря, 13:15

Updated 23 декабря, 13:15

Григорий Лепс

Юная невеста Лепса поддержала певца в мини-платье

23 декабря 2024, 13:13
Фото: сайт певца. Григорий Лепс
22 декабря в московской Live Arena состоялось яркое музыкальное событие — концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Помимо звёзд российской эстрады, внимание зрителей привлекла молодая невеста 62-летнего артиста — 18-летняя Аврора Киба.

Девушка, известная своими эффектными образами, выбрала для этого вечера блестящее бордовое мини-платье с открытой спиной, дополнив его белыми ботфортами на каблуках. Её присутствие не осталось незамеченным: Аврора энергично танцевала под выступления Лепса, демонстрируя как поддержку, так и свои танцевальные навыки.

Невеста ЛепсаНевеста Лепса
Невеста Лепса. Фото: скриншот

Романтическая история Лепса и Кибы стала одной из самых обсуждаемых в этом году. Их первая публичная совместная поява состоялась летом на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Киба поделилась в социальных сетях фотографией с подарком от Лепса — кольцом с бриллиантом, лаконично подписав снимок: «Коротко, но ясно».

Аврора, обучающаяся на дизайнера в Лондоне, долгое время поддерживала отношения с артистом на расстоянии. Однако, под Новый год, она решила прилететь в Москву, чтобы быть рядом с женихом. Несмотря на занятость, певец выразил готовность уделять возлюбленной внимание, однако признался, что строить долгосрочные планы ему пока сложно из-за 44-летней разницы в возрасте.

«Пока она учится, я жду. Надеюсь на лучшее, но нельзя игнорировать тот факт, что у нас огромная разница в возрасте», — откровенно поделился Лепс.

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