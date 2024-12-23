Юная невеста Лепса поддержала певца в мини-платье

Posted 23 декабря, 13:13
Published 23 декабря, 13:13
Modified 23 декабря, 13:15
Updated 23 декабря, 13:15
Девушка, известная своими эффектными образами, выбрала для этого вечера блестящее бордовое мини-платье с открытой спиной, дополнив его белыми ботфортами на каблуках. Её присутствие не осталось незамеченным: Аврора энергично танцевала под выступления Лепса, демонстрируя как поддержку, так и свои танцевальные навыки.
Романтическая история Лепса и Кибы стала одной из самых обсуждаемых в этом году. Их первая публичная совместная поява состоялась летом на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Киба поделилась в социальных сетях фотографией с подарком от Лепса — кольцом с бриллиантом, лаконично подписав снимок: «Коротко, но ясно».
Аврора, обучающаяся на дизайнера в Лондоне, долгое время поддерживала отношения с артистом на расстоянии. Однако, под Новый год, она решила прилететь в Москву, чтобы быть рядом с женихом. Несмотря на занятость, певец выразил готовность уделять возлюбленной внимание, однако признался, что строить долгосрочные планы ему пока сложно из-за 44-летней разницы в возрасте.
«Пока она учится, я жду. Надеюсь на лучшее, но нельзя игнорировать тот факт, что у нас огромная разница в возрасте», — откровенно поделился Лепс.