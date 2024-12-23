Жители Новосибирска самостоятельно чистят снег в детских садах

Posted 23 декабря, 11:55
Published 23 декабря, 11:55
Modified 23 декабря, 11:57
Updated 23 декабря, 11:57
Конфликт произошел в одном из детских садов Новосибирска. В социальных сетях сибирячка пожаловалась на то, что родителей вынуждают приходить посменно и убирать снег с детских площадок, чтобы была возможность вывести детей на прогулку. Однако выяснилось, что аналогичная ситуация происходит и в других дошкольных учреждениях. Другие родители поделились своим мнением в материале «КП-Новосибирск».
Нехватка рабочих рук приводит к тому, что отцов просят прийти, чтобы помочь с уборкой, либо родители договариваются о доплате дворнику. Однако как комментирует юрист Егор Горшков, любое подобное решение должно приниматься коллективно и добровольно. Если родители хотят помочь, они могут сделать это в форме пожертвования, но средствами на заработную плату дворнику распоряжается администрация дошкольного учреждения.
Уборка территории является ответственностью учреждения, поэтому если родитель имеет право подать жалобу в районную администрацию, в мэрию города, а также в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.
Ранее подобный конфликт произошел в одной из школ Новосибирска, когда родителей заставили оплатить клининг.