Жители Новосибирска самостоятельно чистят снег в детских садах

Конфликт произошел в одном из детских садов Новосибирска. В социальных сетях сибирячка пожаловалась на то, что родителей вынуждают приходить посменно и убирать снег с детских площадок, чтобы была возможность вывести детей на прогулку. Однако выяснилось, что аналогичная ситуация происходит и в других дошкольных учреждениях. Другие родители поделились своим мнением в материале «КП-Новосибирск».