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Posted 23 декабря, 11:55

Published 23 декабря, 11:55

Modified 23 декабря, 11:57

Updated 23 декабря, 11:57

Новосибирцы вынуждены убирать снег вместо дворников

Жители Новосибирска самостоятельно чистят снег в детских садах

23 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI. Новосибирцы вынуждены убирать снег вместо дворников
Из-за нехватки дворников, воспитатели детских садов обращаются за помощью в уборке территорий к родителям.

Конфликт произошел в одном из детских садов Новосибирска. В социальных сетях сибирячка пожаловалась на то, что родителей вынуждают приходить посменно и убирать снег с детских площадок, чтобы была возможность вывести детей на прогулку. Однако выяснилось, что аналогичная ситуация происходит и в других дошкольных учреждениях. Другие родители поделились своим мнением в материале «КП-Новосибирск».

Нехватка рабочих рук приводит к тому, что отцов просят прийти, чтобы помочь с уборкой, либо родители договариваются о доплате дворнику. Однако как комментирует юрист Егор Горшков, любое подобное решение должно приниматься коллективно и добровольно. Если родители хотят помочь, они могут сделать это в форме пожертвования, но средствами на заработную плату дворнику распоряжается администрация дошкольного учреждения.

Уборка территории является ответственностью учреждения, поэтому если родитель имеет право подать жалобу в районную администрацию, в мэрию города, а также в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

Ранее подобный конфликт произошел в одной из школ Новосибирска, когда родителей заставили оплатить клининг.

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