Жители сотни домов вновь остались без тепла на Первомайке в Новосибирске

Posted 23 декабря, 11:30
Published 23 декабря, 11:30
Modified 23 декабря, 11:32
Updated 23 декабря, 11:32
Согласно данным Сибирской генерирующей компании, авария на теплотрассе потребовала отключения горячего водоснабжения в 82 домах, а также снижения параметров подачи тепла в ряде зданий. Причиной стало повреждение трубопровода на улице Героев Революции. Среди пострадавших оказались дома на улицах Героев Революции, Марата, Физкультурная, Марии Ульяновой, Красный Факел, Тельмана, Эйхе, Маяковского и Первомайская.
Температура в Новосибирске уже к вечеру 23 декабря опустится до -18 градусов, что делает проблему особенно острой. Многие жители жалуются на холод в квартирах и отсутствие возможности нагреть воду для бытовых нужд.
Специалисты СГК уже приступили к ремонту, пообещав завершить работы до 8 утра 24 декабря. На месте аварии работают ремонтные бригады, устраняющие дефект трубопровода.
Напомним, что еще в начале отопительного сезона в Первомайском районе произошла серьезная проблема с отоплением в тысячи домах. Более чем на неделю в квартирах жителей Первомайки исчезло тепло. Жителям приходилось своими силами утеплять квартиры. Из-за этого во всем районе пришлось ввести режим повышенной готовности. После этого в прокуратуру региона поступили более 200 жалоб. В конце октября в Новосибирске произошла серия коммунальных аварий, которые последовательно оставляли дома без тепла.