Жители сотни домов вновь остались без тепла на Первомайке в Новосибирске

Напомним, что еще в начале отопительного сезона в Первомайском районе произошла серьезная проблема с отоплением в тысячи домах. Более чем на неделю в квартирах жителей Первомайки исчезло тепло. Жителям приходилось своими силами утеплять квартиры. Из-за этого во всем районе пришлось ввести режим повышенной готовности. После этого в прокуратуру региона поступили более 200 жалоб. В конце октября в Новосибирске произошла серия коммунальных аварий, которые последовательно оставляли дома без тепла.