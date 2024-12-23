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Posted 23 декабря, 11:30

Published 23 декабря, 11:30

Modified 23 декабря, 11:32

Updated 23 декабря, 11:32

В Новосибирске сотни домов остались без тепла в первомайском районе

Жители сотни домов вновь остались без тепла на Первомайке в Новосибирске

23 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.

В Новосибирске сотни домов остались без тепла в первомайском районе

23 декабря в Первомайском районе Новосибирска произошла масштабная коммунальная авария, оставившая без отопления и горячей воды жителей более 100 домов.

Согласно данным Сибирской генерирующей компании, авария на теплотрассе потребовала отключения горячего водоснабжения в 82 домах, а также снижения параметров подачи тепла в ряде зданий. Причиной стало повреждение трубопровода на улице Героев Революции. Среди пострадавших оказались дома на улицах Героев Революции, Марата, Физкультурная, Марии Ульяновой, Красный Факел, Тельмана, Эйхе, Маяковского и Первомайская.

Температура в Новосибирске уже к вечеру 23 декабря опустится до -18 градусов, что делает проблему особенно острой. Многие жители жалуются на холод в квартирах и отсутствие возможности нагреть воду для бытовых нужд.

Карта отключенийКарта отключений
Карта отключений. Фото: скриншот

Специалисты СГК уже приступили к ремонту, пообещав завершить работы до 8 утра 24 декабря. На месте аварии работают ремонтные бригады, устраняющие дефект трубопровода.

Напомним, что еще в начале отопительного сезона в Первомайском районе произошла серьезная проблема с отоплением в тысячи домах. Более чем на неделю в квартирах жителей Первомайки исчезло тепло. Жителям приходилось своими силами утеплять квартиры. Из-за этого во всем районе пришлось ввести режим повышенной готовности. После этого в прокуратуру региона поступили более 200 жалоб. В конце октября в Новосибирске произошла серия коммунальных аварий, которые последовательно оставляли дома без тепла.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Тепло#Отопление#СГК
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