Жителю Новосибирска угрожали за брак с девушкой из религиозной семьи

Posted 23 декабря, 13:00
Published 23 декабря, 13:00
Modified 23 декабря, 13:17
Updated 23 декабря, 13:17
23-летний Роман и его 25-летняя супруга Мария попали под преследование родственников со стороны девушки из-за их убежденности в «неправильности» смешанных браков, как сообщает тгк «Mash». Семья Марии является представителями езидов — народа на севере Ирака. Они не смогли простить девушке то, что она выбрала себе спутника не из числа «потомков вавилонян».
Молодые люди расписались тайно в Новосибирске, и уехали в Иркутск. Через некоторое время родственники стали настойчиво звать Марию к себе, убеждали в том, что якобы приняли ее решение. Однако домой она так и не вернулась.
Супругу пришлось вызволять Марию с помощью полиции. Оказалось, что родственники не только удерживали девушку, но даже избивали ее, наносили увечья и морили голодом: Мария похудела на 10 килограммов за две недели.
После освобождения Марии, посыпались угрозы на Романа и его семью. По удар попал даже общественник, который помогал супругам и его близкие.
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