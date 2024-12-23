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Posted 23 декабря, 13:00

Published 23 декабря, 13:00

Modified 23 декабря, 13:17

Updated 23 декабря, 13:17

Супружеское счастье длилось недолго

Жителю Новосибирска угрожали за брак с девушкой из религиозной семьи

23 декабря 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney. Супружеское счастье длилось недолго
Семья езидов насильно удерживала девушку, которая вышла замуж за россиянина и угрожала расправой обоим, а также тем, кто помог вызволить девушку.

23-летний Роман и его 25-летняя супруга Мария попали под преследование родственников со стороны девушки из-за их убежденности в «неправильности» смешанных браков, как сообщает тгк «Mash». Семья Марии является представителями езидов — народа на севере Ирака. Они не смогли простить девушке то, что она выбрала себе спутника не из числа «потомков вавилонян».

Молодые люди расписались тайно в Новосибирске, и уехали в Иркутск. Через некоторое время родственники стали настойчиво звать Марию к себе, убеждали в том, что якобы приняли ее решение. Однако домой она так и не вернулась.

Супругу пришлось вызволять Марию с помощью полиции. Оказалось, что родственники не только удерживали девушку, но даже избивали ее, наносили увечья и морили голодом: Мария похудела на 10 килограммов за две недели.

После освобождения Марии, посыпались угрозы на Романа и его семью. По удар попал даже общественник, который помогал супругам и его близкие.

Ранее стало известно о цыганской ОПГ, члены которой обманом отправляли новосибирцев на СВО.

Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВО
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