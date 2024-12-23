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Posted 23 декабря, 16:01

Published 23 декабря, 16:01

Modified 23 декабря, 16:03

Updated 23 декабря, 16:03

Дети идут из школы зимой

Зимние каникулы перенесли? Разбираемся, как отдыхают школьники

23 декабря 2024, 16:01
Фото: 1MI. Дети идут из школы зимой
В некоторых школах России изменили даты новогодних каникул. Разбираемся, как дела обстоят на самом деле.

С приходом зимы школьники и их родители начинают активно интересоваться расписанием зимних каникул. В Российской Федерации школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, что порой приводит к разным графикам даже в пределах одного города. Тем не менее, большинство учебных заведений придерживаются рекомендаций Министерства просвещения. В этом году официальные даты зимних каникул были окончательно утверждены, и изменения в некоторых образовательных учреждениях вызвали оживленное обсуждение среди родителей и педагогов.

Точные сроки каникул для разных систем обучения

Для школ, работающих по традиционной системе четвертей, зимние каникулы начнутся 30 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года. Обучение возобновится в понедельник, 13 января. Таким образом, школьники смогут наслаждаться полноценным двухнедельным отдыхом.

Школы, работающие по модульной системе (5 недель обучения, затем неделя отдыха), имеют другой график: зимние каникулы запланированы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Таким образом, разница в продолжительности каникул составляет четыре дня, что важно учитывать при планировании семейных поездок и отдыха.

График новогодних каникулГрафик новогодних каникул
График новогодних каникул. Фото: atas.info

Особенности расписания и рекомендации

Родителям стоит помнить, что школы могут корректировать график каникул в зависимости от региональных особенностей или эпидемиологической обстановки. Чтобы избежать недоразумений, рекомендуется заранее уточнять даты на сайте или в администрации конкретного учебного заведения.

Примерный календарь каникул на 2024/2025 учебный год:

  • Осенние каникулы: 28 октября — 4 ноября 2024 г.
  • Зимние каникулы: 30 декабря 2024 г. — 12 января 2025 г.
  • Весенние каникулы: 24 марта — 31 марта 2025 г.
  • Летние каникулы: с 23 или 24 мая (в зависимости от учебной недели).
  • Дополнительные каникулы для первоклассников: 17 — 24 февраля 2025 г.
График школьных каникулГрафик школьных каникул
График школьных каникулГрафик школьных каникул
График школьных каникул. Фото: atas.info

Изменения в расписании выходных дней для всей страны

Министерство труда РФ также пересмотрело календарь праздничных выходных на 2025 год. Продленные новогодние каникулы с 1 по 7 января обеспечивают гражданам России возможность восстановить силы перед новым рабочим годом. Для школьников этот период часто пересекается с зимними каникулами, но в некоторых регионах предусмотрены укороченные зимние праздники.

Нововведением стал разделенный график майских праздников: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это позволит выделить время для как отдыха, так и важных государственных праздников — Дня Весны и Труда, а также Дня Победы.

Чего ожидать в будущем?

Система организации учебного года в России продолжает совершенствоваться. Среди рассматриваемых предложений — увеличение числа модульных школ, что может дать больше гибкости в распределении каникул. Также обсуждаются инициативы по сокращению учебных недель в зимний период для регионов с суровыми климатическими условиями.

Для учеников старших классов, сдающих экзамены ГИА, даты окончания учебного года и расписание каникул могут быть изменены. Например, для 9-х и 11-х классов занятия обычно завершаются в начале мая или сразу после проведения экзаменов.

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