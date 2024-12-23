Зимние каникулы перенесли? Разбираемся, как отдыхают школьники

С приходом зимы школьники и их родители начинают активно интересоваться расписанием зимних каникул. В Российской Федерации школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, что порой приводит к разным графикам даже в пределах одного города. Тем не менее, большинство учебных заведений придерживаются рекомендаций Министерства просвещения. В этом году официальные даты зимних каникул были окончательно утверждены, и изменения в некоторых образовательных учреждениях вызвали оживленное обсуждение среди родителей и педагогов.