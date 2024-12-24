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Posted 24 декабря, 10:19

Published 24 декабря, 10:19

Modified 24 декабря, 10:21

Updated 24 декабря, 10:21

Пара тайно поженилась

Бастрыкин проверит преследование супругов родственниками из Новосибирска

24 декабря 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney. Пара тайно поженилась
В Новосибирске родственники преследуют супругов из Новосибирска, о чем сообщил СКР.

Следственный комитет заинтересовался инцидентом с супругами, которых преследуют родственники. Девушка воспитывалась в религиозной семье. Ее родные не смогли простить то, что она не вышла за парня своей национальности.

Пара в тайне расписалась и переехала в Иркутск. Там ее семья начала уговаривать вернуться в Новосибирск и наладить отношения. Когда супруги приехали домой, то девушку удерживали силой больше недели. За это время она похудела на 10 кг. Угрозы поступали и ее мужу.

Теперь данную историю проверит СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Александр Бастрыкин
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