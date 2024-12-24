Бастрыкин проверит преследование супругов родственниками из Новосибирска

Posted 24 декабря, 10:19
Published 24 декабря, 10:19
Modified 24 декабря, 10:21
Updated 24 декабря, 10:21
Следственный комитет заинтересовался инцидентом с супругами, которых преследуют родственники. Девушка воспитывалась в религиозной семье. Ее родные не смогли простить то, что она не вышла за парня своей национальности.
Пара в тайне расписалась и переехала в Иркутск. Там ее семья начала уговаривать вернуться в Новосибирск и наладить отношения. Когда супруги приехали домой, то девушку удерживали силой больше недели. За это время она похудела на 10 кг. Угрозы поступали и ее мужу.
Теперь данную историю проверит СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки.