Бастрыкин проверит преследование супругов родственниками из Новосибирска

Пара в тайне расписалась и переехала в Иркутск. Там ее семья начала уговаривать вернуться в Новосибирск и наладить отношения. Когда супруги приехали домой, то девушку удерживали силой больше недели. За это время она похудела на 10 кг. Угрозы поступали и ее мужу.