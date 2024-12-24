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Posted 24 декабря, 06:44

Published 24 декабря, 06:44

Modified 24 декабря, 06:46

Updated 24 декабря, 06:46

Задержанного ведут в зал суда

Чиновник из Минпромторга отправился в СИЗО — его обвиняют в махинациях на 150 млн

24 декабря 2024, 06:44
Фото: Прокуратура Новосибирской области. Задержанного ведут в зал суда

В Новосибирске чиновника из Минпромторга отправили в СИЗО

После обысков в офисе Минпромторга Новосибирской области одного из чиновников отправили в СИЗО, сообщили в прокуратуре региона.

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для начальника отдела мониторинга потребительского рынка регионального Минпромторга Юрия Воробьева. Чиновник останется под стражей до 22 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в действиях, которые, как утверждается, нанесли бюджету области ущерб, оцениваемый в сумму не менее 150 миллионов рублей.

Видео: Прокуратура Новосибирской области. Задержанного ведут в зал суда

Следствие полагает, что Юрий Воробьев вместе с начальником управления экономики и финансов Натальей Зыряновой могли нарушить закон, разглашая конфиденциальные сведения о планируемых государственных закупках. Среди передаваемой информации были данные о стоимости контрактов, сроках их выполнения и других значимых условиях. Это, предположительно, создавало определенным юридическим лицам преимущества при участии в тендерах.

Кроме того, в рамках дела возбуждено отдельное расследование по факту мошенничества. В нем фигурируют неустановленные лица, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к хищению бюджетных средств на сумму около 150 миллионов рублей при исполнении госконтрактов.

Уголовное дело сопровождается обысками в Министерстве промышленности и торговли Новосибирской области, которые произошли накануне 23 декабря. Эти действия уже вызвали широкий резонанс, поскольку в центре скандала оказались должностные лица, непосредственно связанные с ключевыми процессами в сфере госзакупок.

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