Чиновник из Минпромторга отправился в СИЗО — его обвиняют в махинациях на 150 млн

Кроме того, в рамках дела возбуждено отдельное расследование по факту мошенничества. В нем фигурируют неустановленные лица, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к хищению бюджетных средств на сумму около 150 миллионов рублей при исполнении госконтрактов.