Чиновник из Минпромторга отправился в СИЗО — его обвиняют в махинациях на 150 млн

Posted 24 декабря, 06:44
Published 24 декабря, 06:44
Modified 24 декабря, 06:46
Updated 24 декабря, 06:46
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для начальника отдела мониторинга потребительского рынка регионального Минпромторга Юрия Воробьева. Чиновник останется под стражей до 22 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в действиях, которые, как утверждается, нанесли бюджету области ущерб, оцениваемый в сумму не менее 150 миллионов рублей.
Следствие полагает, что Юрий Воробьев вместе с начальником управления экономики и финансов Натальей Зыряновой могли нарушить закон, разглашая конфиденциальные сведения о планируемых государственных закупках. Среди передаваемой информации были данные о стоимости контрактов, сроках их выполнения и других значимых условиях. Это, предположительно, создавало определенным юридическим лицам преимущества при участии в тендерах.
Кроме того, в рамках дела возбуждено отдельное расследование по факту мошенничества. В нем фигурируют неустановленные лица, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к хищению бюджетных средств на сумму около 150 миллионов рублей при исполнении госконтрактов.
Уголовное дело сопровождается обысками в Министерстве промышленности и торговли Новосибирской области, которые произошли накануне 23 декабря. Эти действия уже вызвали широкий резонанс, поскольку в центре скандала оказались должностные лица, непосредственно связанные с ключевыми процессами в сфере госзакупок.