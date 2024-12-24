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Posted 24 декабря, 10:48

Published 24 декабря, 10:48

Modified 24 декабря, 10:50

Updated 24 декабря, 10:50

Награждение детей-героев

Детей-героев наградили в Новосибирске

24 декабря 2024, 10:48
Фото: Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области. Награждение детей-героев
Медалями за мужество были награждены трое подростков из НСО. По сообщению пресс-службы регионального правительства.

Трое школьников проявили мужество и отвагу, не растерялись и помогли спасти людей в чрезвычайных ситуациях. За это они были публично награждены медалями.

Девятиклассник из Тогучинского района, Семён Семенихин, спас женщину на пожаре и принимал участие в ликвидации возгорания.

Андрей Васильев — его ровесник из Новосибирска. Юный герой вытащил тонущего друга и сумел правильно оказать первую помощь, чем спас ему жизнь.

Ойиша Насимова — 16-летняя девушка из Новосибирска, помогла оповестить соседей о пожаре и помогала тушить огонь.

Отличившихся юных новосибирцев и их родителей наградили представители ГУ МЧС и регионального минобра.

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