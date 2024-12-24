Детей-героев наградили в Новосибирске

Posted 24 декабря, 10:48
Published 24 декабря, 10:48
Modified 24 декабря, 10:50
Updated 24 декабря, 10:50
Трое школьников проявили мужество и отвагу, не растерялись и помогли спасти людей в чрезвычайных ситуациях. За это они были публично награждены медалями.
Девятиклассник из Тогучинского района, Семён Семенихин, спас женщину на пожаре и принимал участие в ликвидации возгорания.
Андрей Васильев — его ровесник из Новосибирска. Юный герой вытащил тонущего друга и сумел правильно оказать первую помощь, чем спас ему жизнь.
Ойиша Насимова — 16-летняя девушка из Новосибирска, помогла оповестить соседей о пожаре и помогала тушить огонь.
Отличившихся юных новосибирцев и их родителей наградили представители ГУ МЧС и регионального минобра.
Ранее в МЧС сообщили о почти 100 случаях возгорания в НСО за минувшую неделю.